Miss Mascotte 2022 è una 17enne di Brugherio

Gaia Grimoldi, 17 anni di Brugherio, è Miss Mascotte 2022. La bella brugherese si è aggiudicata così un posto alle finali regionali del tour di Miss Italia Lombardia 2023.

L'incoronazione è avvenuta nella giornata di ieri quando sul palco della splendida città di Bellano, si è tenuta una delle ultime tappe del tour regionale di Miss Italia 2022. Gaia Grimoldi, 172 cm di altezza, occhi e capelli castani, pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico, disciplina in cui ha vinto il titolo regionale nel 2017, 2021 e 2022. Ama posare e ha il sogno di sfilare nelle più importanti settimane della moda. Al concorso Miss Italia 2022 ha partecipato tra le giovanissime che compiranno 18 anni entro la fine di agosto 2023: la vittoria le consentirà dunque l’accesso diretto alle finali regionali del tour Miss Italia Lombardia 2023.

Miss Cinema Lombardia

Ieri sera, nella stessa cornice del Palasole, si è svolta anche la tappa della finale regionale per l’elezione di Miss Cinema Lombardia 2022. Tra le concorrenti in gara anche una giovane di Barlassina, Alessia Castagnola, e una di Lissone, Gaia Di Luca.

Il titolo è stato vinto dalla cremonese Angelica Ferrari che si è aggiudicata così il pass per le fasi nazionali. Angelica 18 anni di Capralba, 176 cm occhi azzurri e capelli biondi, studentessa delle superiori, ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica da quando ha 4 anni anche a livello agonistico,

ha portato infatti su palco una strepitosa esibizione in questa disciplina. Ha anche la passione per lo studio delle lingue, parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese.

A contendersi la corona con lei durante il momento batticuore, Giulia Zengarini 18 anni di Carugo, 1,80 occhi verdi e capelli castani, ha studiato recitazione e cinema oltre che teatro, ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di 8 anni ed ha appena finito il campionato di serie C, pronta ad iniziare la serie B la prossima stagione, ma con il sogno della serie A. Ha già avuto diverse esperienze nel mondo della moda e della pubblicità e lavora anche come receptionist in una palestra.

Terza classificata Simona Pavia 18 anni, di Gussago (BS) 1,75 m di bellezza, occhi profondi e capelli castani, ha praticato balli latino americani a livello agonistico raggiungendo livelli nazionali; Simona dalle curve morbide, taglia 46 gareggia regolarmente con le altre concorrenti, è stata tolta negli ultimi anni infatti la sezione Curvy. Con il suo bellissimo sorriso, rappresenta uno spaccato della bellezza italiana che ha convinto la giuria con la sua forte personalità e presenza scenica.

Il tour si chiude a Cornate d'Adda

Intanto mancano solo tre tappe alla fine del toru di Miss Italia Lombardia che si concluderà il 12 settembre A Cornate d'Adda con la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa di tutte le ragazze durante una cena di gala nel rinnovato ristorante del Golf.

(Foto @markbergamophotorapher)