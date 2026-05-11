Miss New Radio Seveso, ecco chi sono i finalisti

Visto l’enorme successo della prima edizione di «Miss New Radio Seveso» durante la Notte Bianca di Seveso del settembre 2025, in occasione del Calendimaggio da «Wemoto» di Pier Galliani si è svolta la selezione dell’edizione 2026.

Le selezioni di Miss New Radio Seveso

L’evento è organizzato da Luisa Procopio in collaborazione con «Stylove Parrucchieri» di Paolo Perego. Quest’ultimo ha condotto la serata insieme a Luisa Procopio e, con il suo team composto da Sonia Corbetta, Giulia, Andrea, Angelica Perego e Alessia Casati, si è occupato anche delle acconciature delle miss e del mister. Giulia Perego, inoltre, insieme a Procopio, ha realizzato i video social, occupandosi delle riprese e del montaggio dei video pubblicati da metà marzo fino a fine aprile, finalizzati all’assegnazione della fascia social.

All’organizzazione dell’evento hanno collaborato diverse realtà sevesine

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito numerosi sponsor: Corrado Tessuti di Corrado Nanni, che ha fornito una passerella rossa degna di un red carpet; I Fiori di Ilaria di Ilaria Morini, che ha curato l’allestimento con fiori, petali, lanterne e fiocchi, creando un’atmosfera magica; Il Griso Torrefazione di Antonio Biscotti e Claudia; l’Autoscuola Mantica di Denis Mantica e Punto e Scatola di Mauro Cattani, fondamentale anche per la regia. Make-up artist ufficiale di «Miss New Radio Seveso» è Lorenzo Di Micco.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) Mauro Cattani, Luisa Procopio e il sindaco Alessia Borroni Christian Miotti, Luisa Procopio e Paolo Perego Le miss e il mister ← →

Ecco le finaliste e il finalista di Miss New Radio Seveso

Le concorrenti e il concorrente che hanno ottenuto il pass per la finale del 12 settembre in piazza Buonarroti sono: Katia Giornelli di Lurago D’Erba, vincitrice della fascia Miss New Radio Seveso – Stylove Social; Alessio Cenderelli di Seveso, vincitore della fascia Mister New Radio Seveso – Punto e Scatola Sorriso; Jacqueline Marchi di Valletta Brianza, vincitrice della fascia Miss New Radio Seveso – Griso Torrefazione Happy Hour; Eleonora Conti di Cesano Maderno, incoronata Miss New Radio Seveso – Autoscuola Mantica Sponsor Top; Elena Cifone di Cantù (Miss New Radio Seveso – Wemoto Fascino); Elena Di Tommaso di Albate (Miss New Radio Seveso – I Fiori Di Ilaria Primavera).

I concorrenti si sono cimentati in diverse prove

Le concorrenti e il concorrente, oltre alla prova passerella, si sono cimentati nella prova abilità, che ha incantato il pubblico e la giuria composta da Eleonora Bedon, Ombretta Galimberti, Mauro Matta, amministratore della pagina Facebook «Sei di Seveso city se…», e i Chirolesi, duo comico formato da due lentatesi, e sono stati impegnati in uno shooting fotografico per le vie di Seveso con i fotografi Alessandro Nespoli, Francesco Nicotra, Gianluigi Marazzi e Andrea Di Tommaso.