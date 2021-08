Ritorno da Pescara con fascia in valigia per il 25enne di Seregno Mattia Bertolino approdato alla finalissima nazionale di Mister Italia 2021 andata in scena lo scorso sabato sul lungomare della città abruzzese sotto l’egida di

patron Claudio Marastoni. Il brianzolo ha guadagnato la fascia di Mister Italia Fitness 2021.

Mister Italia Fitness 2021 è brianzolo

Bertolino non ha conquistato lo scettro più ambito (il titolo di “Mister Italia 2021” è infatti andato allo statuario postino siciliano Joseph Lantillo), ma per il consulente commerciale (nonché noto calciatore) di Seregno c’è comunque la soddisfazione di essere arrivato tra i nove ragazzi più belli della Penisola, al termine di una selezione che ha visto dapprima scremarsi da 90 a 38 i pretendenti e poi, successivamente, da 38 a 18 e, infine, da 18 ai 9 che si sono contesi le fasce nazionali.

Per Mattia dunque la fascia di “Mister Italia Fitness 2021”, a conferma del titolo conquistato durante i mesi invernali nel contest promosso sui social del concorso.

Quella di sabato a Pescara è stata una vera e propria parata di stelle del mondo dello spettacolo italiano con Federico Moccia, Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Jo Squillo, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi.