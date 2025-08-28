Mister Italia, il brianzolo Danilo vola in finale

Concorso di bellezza

Il 30enne ha superato la fase delle prefinali, domani sarà in gara a Pescara.

Il 30enne di Desio Danilo Marzucco in finale a Mister Italia 2025. Domani, venerdì 29 agosto 2025, sarà in gara a Pescara.

Danilo Marzucco in finale a Mister Italia

Il brianzolo ha superato lo scoglio della prefinale di ieri sera (mercoledì 27 agosto) a Giulianova e domani sera sarà tra i 30 bellissimi finalisti sul palco dello stadio del Mare di Pescara alla caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Sarà lui a vincere il concorso per decretare il più bello d'Italia?

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per vari personaggi, come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Sportivo e appassionato di interior design

Nella vita di tutti i giorni Danilo si occupa della gestione di appartamenti in affitto breve. Nuotatore a livello agonistico, appassionato di fitness e palestra con l’hobby dell’interior design, vive a Desio con il suo gatto "Mandarino". In ambito musicale il suo idolo è Alessandra Amoroso. Si definisce «una persona determinata che, quando si pone un obiettivo, difficilmente se lo lascia sfuggire».

Domani la finale

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle ore 21.30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi. Per seguire l’avventura di Danilo in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.