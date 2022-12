Hanno preso nei giorni scorsi le opere propedeutiche alla posa in più punti del territorio comunale di Usmate Velate di postazioni per la ricarica di biciclette e monopattini elettrici.

Mobilità sempre più sostenibile a Usmate grazie alle colonnine di ricarica per bici e monopattini

L’intervento, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2022, consentirà di porre le basi per una

mobilità ancora più sostenibile, ad impatto zero per il territorio. Queste le zone in cui verranno collocate le colonnine: Piazza Pertini, Parco di Villa Borgia, Centro sportivo di via Luini e Parco di via Volta.

La progettualità, peraltro, è a costo zero per la cittadinanza dal momento che il Comune di Usmate Velate si è aggiudicato 200mila euro (ovvero l’intera somma necessaria per completare l’intervento) nel bando promosso da Regione Lombardia e relativo ai “Contributi agli Enti Pubblici per la realizzazione di un’infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo”.

Opere di adeguamento

Nell’intervento a favore della mobilità elettrica è anche previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico e delle allacciature all’infrastruttura di superficie, insieme alla messa in sicurezza delle aree in cui sarà possibile effettuare le operazioni di carica.

“Prende il via un progetto moderno ed innovativo che punta a creare una consistente rete di mobilità alternativa all’auto tradizionale – riflette Valeriano Riva, assessore con delega all’Ambiente – Il nostro sguardo si rivolge così al futuro, con l’obiettivo di costruire un territorio che sia sempre più smart ed innovativo, oltre che rispettoso dell’ambiente”.

Una survey per le colonnine per la ricarica dei veicoli

Non è questo il solo progetto che sta vedendo coinvolta l’Amministrazione Comunale di Usmate

Velate in materia di sostenibilità: l’Ente sta effettuando una survey fra operatori di mercato con

l’obiettivo di collocare sul territorio colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: “Un’esigenza che, considerato il trend di vendita dei veicoli in circolazione, sarà sempre più sentita – aggiunge l’assessore Riva – Ecco perché ci stiamo attivando per far sì che l’appeal della nostra proposta possa portare società specializzate ad investire anche nella nostra realtà”.