Comune pulito

A partire dal 24 febbraio ecco tutte le variazioni che scatteranno a Villasanta.

Dal 24 febbraio il programma di pulizia strade sul territorio comunale di Villasanta subirà alcune modifiche.

Modifiche al piano di pulizia delle strade: attenzione ai divieti di sosta

L’obiettivo, come illustrato in una nota dell'Amministrazione comunale, è quello di eseguire un’azione più completa ed efficace introducendo il divieto di sosta su entrambi i lati, in vie dove finora era previsto sempre solo su un lato. Questo consentirà di utilizzare la spazzatrice fino al bordo del marciapiede, su entrambe le carreggiate.

Contemporaneamente Il Comune ha tenuto conto della quotidiana necessità di posteggiare. Per questo i divieti di sosta interesseranno a settimane alterne uno e l’altro lato della strada, come indicato nella segnaletica.

In particolare la pulizia di Piazza Giovanni XXIII viene spostata dal sabato al giovedì, mentre quella di via Bixio, zona piazzale dell’ex Sime, dal giovedì viene spostata al sabato. In entrambi i casi la scelta del giorno risulta più adatta rispetto alle due diverse vocazioni delle due aree: la prima centrale, la seconda industriale (e quindi, il sabato, meno frequentata).

Tutti gli orari di pulizia scelti sono compatibili con il nastro orario di servizio della Polizia locale che, almeno nelle prime settimane, sarà presente per dare supporto, con la tolleranza sui divieti di sosta ritenuta opportuna nella fase iniziale.

Le zone interessate

Il programma prevede queste nuove disposizioni: