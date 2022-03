Modifiche all’aliquota Irpef: ecco cosa cambia a Usmate

L'imposta

Il 37% dei redditi sarà esente. Previsti dal 2022 quattro scaglioni in ottemperanza alla normativa nazionale.

Aliquota Irpef: ecco cosa cambia a Usmate

Sono queste alcune delle modifiche approvate ieri sera dal Consiglio Comunale di Usmate Velate che ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno d’imposta 2022. L’Amministrazione Comunale ha rivisto le aliquote, da un lato adeguandosi alla normativa nazionale incrementando il numero di scaglioni, dall’altro prevedendo un leggero aumento che non graverà in alcun modo sulle fasce più deboli della popolazione. In particolare, è stata innalzata la fascia di esenzione da 15mila a 18 mila: il 37% dei redditi (+20% rispetto all’ultimo rilevamento del 2019) sarà così completamente esente.

“Aver scelto di alzare la soglia di esenzione è un gesto di grande attenzione verso chi, in questo momento di criticità economica e lavorativa, fatica a far quadrare i conti del proprio bilancio famigliare – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Abbiamo attuato scelte dettate dalla situazione attuale: nonostante l’aumento delle aliquote Irpef che interesserà alcuni scaglioni, le stesse rimangono fra le più basse dei Comuni del Vimercatese, segno di una pianificazione tributaria che si è sempre ben guardata dal vessare i cittadini”.

Criticità per le casse comunali: pesano le spese legate al Covid e l'aumento delle utenze

La situazione di criticità economica per le casse comunali è dettata principalmente da due fattori: la mancanza di trasferimenti compensativi statali a fronte delle maggiori spese legate all'emergenza Covid e l’aumento delle utenze. Un tema, quest’ultimo, lungamente dibattuto a livello nazionale che sul locale si tradurrà in un aumento per l’illuminazione pubblica di 54mila euro e in un aumento dei costi delle bollette degli edifici comunali di circa 40 mila euro.

Incremento gettito Irpef tradotto in nuovi servizi

L’incremento nel gettito Irpef sarà però tradotto in nuovi servizi per la collettività: previsto il potenziamento dell’organico della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico, un nuovo appalto di manutenzione del territorio (verde pubblico, pronto-intervento per strade e marciapiedi) con servizi ulteriormente potenziati e la conferma di una somma di rilievo (1,5 milioni di euro) destinati a servizi scolastici e sociali, sintomatica di una particolare attenzione alla persona.

Dal punto di vista economico, le spese in conto capitale permetteranno il completamento della pista ciclabile di via Verdi, diversi interventi al Palazzetto dello Sport (grazie al finanziamento statale di 250mila euro) e una costante manutenzione nelle scuole del territorio come, ad esempio, un intervento di efficientamento energetico nella scuola dell’infanzia Rodari.