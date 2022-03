Usmate accoglie nove profughi ucraini. Oltre settanta gli scatoloni di viveri raccolti

Accoglienza e solidarietà

Il numero è comunque destinato ad aumentare con nuovi arrivi previsti già nelle prossime ore.

In azione la macchina dell'accoglienza e della solidarietà ad Usmate. Sul territorio comunale al momento sono presenti nove i profughi fuggiti dalla guerra, dato registrato presenti dal Comune a seguito della documentazione presentata presso la Polizia Locale.

Usmate accoglie nove profughi ucraini, ma il numero è destinato a crescere

Il numero, fa sapere l'Amministrazione, è comunque destinato ad aumentare con nuovi arrivi previsti già nelle prossime ore, legati in particolare a ricongiungimenti con familiari già residenti sul territorio.

“Mentre non ci risultano nostri concittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero bloccati in Ucraina, a Usmate Velate i residenti di nazionalità ucraina sono 54. Ci attendiamo quindi che il dato relativo ai profughi aumenti nel corso di questa settimana – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – La macchina dell’accoglienza è comunque già operativa grazie alla sinergia in essere fra Comune e realtà del territorio”.

Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha effettuato un monitoraggio degli spazi pubblici prevedendo un allestimento di emergenza nel caso in cui i numeri dell’accoglienza dovessero ulteriormente aumentare. Al momento, infatti, i profughi sono ospitati in abitazioni di connazionali o italiani residenti nel Comune.

Oltre settanta gli scatoloni di viveri raccolti

Nel frattempo, alla mail dedicata emergenzaucraina@comune.usmatevelate.mb.it sono giunte da parte dei cittadini una decina di disponibilità ad ospitare profughi ucraini nelle proprie abitazioni. Una solidarietà che, nei giorni scorsi, si è ulteriormente manifestata con un’adesione straordinaria alla raccolta viveri promossa dal Comune di Usmate Velate in supporto a quella organizzata dal Comune di Brugherio. Complessivamente, sono 76 gli scatoloni con viveri a lunga conservazione raccolti nelle prime due giornate dell’iniziativa e che saranno destinati al campo profughi di Presov, in Slovacchia.

Alimenti non deperibili, prodotti per bambini, medicinali e generi per l’igiene personale possono essere consegnati in Municipio (presso i locali della Protezione Civile accendendo dal cortile interno) nei seguenti giorni ed orari: martedì, giovedì e sabato 9.30-11.30 e mercoledì 18-20.