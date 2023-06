Mondiali Special Olympics: Anita Greco è medaglia d'oro!

Una straordinaria notizia dai Mondiali Special Olympics in corso a Berlino: Anita Greco, atleta di Lesmo e della Nazionale italiana che gareggia in patria con i colori della Corona Ferra di Monza, ha conquistato la medaglia d'oro nel nuoto!

Lo straordinario risultato è arrivato ieri, giovedì 22 giugno, nella vasca degli 800 metri stile libero, la grande specialità di Anita, 19enne studentessa dell'Enaip di Vimercate, che già in passato le aveva regalato grandi soddisfazioni. Pronti, via e la giovane lesmese è partita a razzo nella sua corsia senza più guardarsi indietro, lasciandosi alle spalle la concorrenza. Una gara perfetta che alla fine è valsa la prima piazza sul podio. La soddisfazione di Anita è racchiusa tutta nelle parole della mamma:

L'oro è sicuramente il metallo più pregiato su cui Anita potesse mettere le mani, ma non è stato l'unico. Già nella giornata di lunedì, infatti, la nuotatrice si era tolta un'altra soddisfazione: quella di salire sul podio dei 1500 metri e infilarsi al collo la medaglia di bronzo. La gara in open water era una grande sfida per lei, che mai prima di oggi si era cimentata in questa competizione. Eppure di problemi se ne è fatti proprio pochi. Già, perché Anita in acqua si sente come a casa e bracciata dopo bracciata è arrivata alla (doppia) gloria mondiale.