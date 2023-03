Monsignor Fortunatus nominato segretario del Papa

"Il Santo Padre ha nominato monsignor Fortunatus Nwachukwu, vecchia conoscenza delle nostre parrocchie di Triuggio e finora osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite di Ginevra, quale segretario del Dicastero per l’evangelizzazione".

Monsignor Fortunatus

L’illustre nomina è stata annunciata dal parroco di Triuggio, don Damiano Selle, sull’informatore parrocchiale. L’importante incarico è stato conferito direttamente da Papa Francesco al presule, già nunzio apostolico a Trinidad e Tobago e nell’area dei Caraibi, che ha stretto un particolare rapporto con Triuggio fin dal suo arrivo in Italia negli anni Ottanta. Nigeriano, 61 anni, monsignor Fortunatus da 27 è nel servizio diplomatico della Santa Sede. Sacerdote dal 1984, si è laureato in Teologia dogmatica e in Diritto canonico.

Il Dicastero

Il Dicastero per l’Evangelizzazione è uno dei sedici dicasteri della Curia romana.

"E’ al servizio dell’opera di evangelizzazione affinché Cristo, luce delle genti, sia conosciuto e testimoniato in parole e opere e si edifichi il suo corpo mistico che è la chiesa. E’ competente per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo e per l’istituzione, l’accompagnamento e il sostegno delle nuove chiese particolari". "Auguriamo a monsignor Fortunatus un impegno serio e proficuo al servizio della Chiesa e dell’umanità" l’augurio del parroco a nome della comunità triuggese.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da domani martedì 21 marzo 2023.