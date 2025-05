Chiesta la condanna a otto mesi nei confronti dell’automobilista che il 19 giugno 2023 ebbe l’incidente che costò la vita a Manuel Pistoia, il 26enne di Concorezzo morto mentre guidava un potente scooter nel comune di Abbadia Lariana, lungo la strada provinciale 72.

Morte di Manuel Pistoia, chiesti 8 mesi per l'automobilista

Una morte che, secondo il legale della difesa dell’imputato, l’avvocato Stefano Pelizzari, si sarebbe potuta evitare, “se il giovane avesse mantenuto una velocità regolare, e non oltre il doppio del limite consentito, come effettivamente è avvenuto”. Anche l’accusa ha riconosciuto un “concorso di colpa in capo al 26renne, a causa della velocità elevata”.

Accusato di omicidio stradale davanti al giudice del tribunale di Lecco Bianca Maria Bianchi è Ivo Gaddi, che era al volante di una Tiguan contro la quale andò a impattare Manuel Pistoia. Dalle consulenze è emerso che se la velocità del motociclista fosse stata più lieve, lo scontro si sarebbe potuto evitare. Una conclusione in linea con quella a cui è giunto il consulente della difesa.

Lo scontro era stato molto forte, tanto che la moto aveva fermato la sua corsa verso il municipio, a una cinquantina di metri di distanza dal punto di impatto. Sul posto erano si erano precipitati i soccorritori: ambulanza, automedica, due pattuglie della polizia stradale e la polizia locale di Abbadia. Ma per il ragazzo, purtroppo, non c'era stato nulla da fare.

La famiglia della vittima ha comunque già ricevuto un risarcimento da parte della compagnia assicurativa. Grande era stato il cordoglio di tutta la comunità di Concorezzo per la scomparsa di Manuel Pistoia.

Al suo funerale aveva partecipato una folla commossa, composta soprattutto da giovani come lui. Particolarmente toccanti erano stati i messaggi della madre, Barbara Brambilla: “Amore mio adesso sei vicino a Gesù, comportati bene e non tirare matto pure Lui...La tua rompiscatole di mamma”, aveva detto al momento dell’ultimo saluto al figlio scomparso. Si torna in aula a giugno per la sentenza.