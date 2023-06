Palloncini bianchi e musica per l'ultimo saluto a Manuel

Palloncini bianchi liberati verso il cielo, la canzone "Supereroi" di Mr Rain, cartelli, striscioni e dediche.

Era gremita nella mattinata di oggi, sabato 24 giugno, la chiesa parrocchiale di Concorezzo per l'ultimo saluto a Manuel Pistoia, il 26enne scomparso in un gravissimo incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio ad Abbadia, in provincia di Lecco.

A celebrare le esequie il responsabile della Pastorale giovanile, don Luca Civardi, affiancato dal parroco, don Angelo Puricelli.

Tantissimi gli amici, parenti, conoscenti che si sono stretti attorno alla famiglia del giovane concorezzese e in particolare a mamma Barbara.

All'uscita un lancio di palloncini bianchi, accompagnati verso il cielo dalle note della canzone "Supereroi" e poi da musica composta dallo stesso Manuel che si è levata dalle casse dell'auto del 26enne, coperta per l'occasione da messaggi d'affetto e fotografie.

Particolarmente toccante la testimonianza dell'amico Thomas, presente con Manuel al momento del tragico incidente, lette durante la funzione da don Luca Civardi. Durante l'omelia funebre il sacerdote ha definito il 26enne un "ragazzo pieno di sete di vita, che non può essere cancellata o dimenticata da una scivolata con la moto".

"Andavamo di pari passo in tutto: stesse passioni, stesse giornate, stesso modo di fare. Ti voglio ricordare ancora tra noi, perché gli ultimi momenti passati assieme hanno fatto sì che rimanesse un po' di te dentro il mio cuore. E' stato tragico vederti lì, inerme, ma so che poco prima sotto quel casco avevi un sorriso. E noi prima dell'incidente avevamo il solito Manuel, imperfetto e perfetto, buono, il ragazzo che voleva aiutare tutti. Tutti avremmo bisogno di un Manuel nella nostra vita. Ora facciamo sì che la tua scomparsa non sia vana, apriamo i nostri cuori al perdono perché la vita è troppo incerta per essere rancorosi, per non chiarirsi con gli altri, per dire "io non faccio il primo passo". Perché magari anche tu Manuel non hai fatto in tempo a chiarirti con qualcuno".