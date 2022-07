Lutto nella comunità benedettina per la morte di dom Giovanni Brizzi

A Seregno lutto nella comunità dei monaci benedettini di Santa Maria di Monte Oliveto. All'età di 85 anni è mancato il priore claustrale dom Giovanni Brizzi, per quasi sessant'anni sacerdote di riferimento per la comunità del rione San Salvatore.

Lutto per dom Giovanni Brizzi

Cordoglio nella comunità dei monaci benedettini olivetani di via Stefano da Seregno. Verso le 8.30 di oggi, sabato 23 luglio, è deceduto il priore claustrale dom Giovanni Maria Brizzi. Inutile l'intervento del personale medico del 118, chiamato d'urgenza dai confratelli che lo hanno trovato in agonia nel proprio alloggio. Da alcuni anni era in precarie condizioni di salute e, nel periodo estivo, era costretto a rimanere nella cella del convento. Per quasi sessant'anni era stato l'assistente spirituale della comunità di San Salvatore e celebrava la Messa nella chiesetta a ridosso della Valassina.

Dal 1962 la Messa a San Salvatore

Originario di Foligno, dom Giovanni Brizzi all'età di dieci anni era entrato nel monastero di San Prospero a Camogli e aveva seguito il percorso di formazione nella comunità di Monte Oliveto Maggiore. L'ordinazione sacerdotale il 10 luglio del 1960 e da allora aveva celebrato la Messa in periferia: prima al Meredo, poi a Sant'Anna al Pozzone di Carate e dal 1962 a San Salvatore. In città aveva collaborato con quattro prevosti. Nel 2016 a San Salvatore gli era stata dedicata una partecipata festa in occasione dell'80esimo compleanno di età. I funerali si svolgeranno lunedì 25 luglio alle 15 presso la chiesa abbaziale. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Foligno.