Moscatelli sindaco: Pd primo partito, Polo civico davanti a Fratelli d'Italia e Lega

Il Partito democratico, primo partito a Desio, con il 27,77 per cento, ha contribuito in modo determinante alla vittoria del nuovo sindaco, Carlo Moscatelli, e dalle Amministrative del 2021 ha avuto una crescita di oltre il 4 per cento. Rivelazione di queste elezioni è stato il Polo civico con Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio, nuovo soggetto politico, che ha battuto gli scettici, e sfiorato il 20 per cento (ha ottenuto il 19,61 per cento), secondo partito della città davanti a Fratelli d'Italia (19 per cento) e Lega (15,73 per cento).

Moscatelli sindaco: i risultati lista per lista

Nella coalizione di Centrosinistra il Pd ha ottenuto il 27,77 per cento (4019 voti) e nel Polo civico Desio Libera il 7,17 per cento (1.038 voti), Insieme Per Desio il 6,26 per cento (906 voti), Desio Viva il 6,18 per cento (895 voti), mentre Italia Viva ha avuto il 2,94 per cento (426 voti).

La Lega ha tenuto

Nel Centrodestra di Andrea Villa primo partito è Fratelli d’Italia con il 19 per cento (2.750 voti), che non ha però avuto l’exploit pronosticato alla vigilia del voto. La Lega ha tenuto con il 15,73 per cento (2.276 voti), male Forza Italia con il 4,67 per cento (676 voti), mentre Desio Ideale ha raccolto solo l’1,78 per cento delle preferenze (258 voti), e Indipendenza si è fermata allo 0,28 per cento (40 voti).

Iaia Piumatti entra in Consiglio, Alberti no

Tra gli sconfitti, la lista Desio Bene Comune di Iaia Piumatti ha raggiunto il 4,86 per cento (703 voti), per le liste di Alessio Alberti Desio Popolare è arrivata al 2,36 per cento (341 voti) e Azione-Pri ha avuto l’1 per cento. In Consiglio comunale entra Iaia Piumatti, non ci sarà Alessio Alberti, e, delle liste, tra i partiti restano fuori sia Forza Italia che Italia Viva. Jennifer Moro, che sarà vicesindaco di Carlo Moscatelli, è stata la più votata con 445 preferenze.

La composizione del Consiglio comunale

Per quel che riguarda la distribuzione dei seggi in Consiglio comunale, in maggioranza il Pd avrà nove consiglieri, due ciascuno le liste del Polo civico, vale a dire Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio. All'opposizione il Centrodestra con quattro consiglieri per Fratelli d'Italia, quattro per la Lega (un posto per il candidato sindaco Andrea Villa) e uno per la candidata sindaca di Desio Bene Comune, Iaia Piumatti.