Movida estiva, arrivano le restrizioni sul consumo di alcol

Un nuovo giro di vite per tenere sotto controllo gli effetti negativi della movida estiva.

Limitazioni alla somministrazione e al consumo di alcol

Il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, come già accaduto lo scorso anno, ha firmato un’ordinanza con l’obiettivo di gestire in sicurezza la movida nel territorio Vimercatese, intervenendo puntualmente nelle aree interessate per preservarne sicurezza e fruibilità. Un documento che limita in particolare la somministrazione e il consumo di alcol e la distribuzione di bevande in contenitori di vetro

Da quando è in vigore e cosa prevede l'ordinanza

L'ordinanza è in vigore da domani, giovedì 6 luglio, fino alla fine di settembre.

Il contenuto di questa ordinanza va ad aggiungersi alle altre iniziative messe in campo che rientrano nella cornice del Protocollo d’intesa firmato l’estate scorsa dal Comun di Vimercate insieme alla Prefettura di Monza e alle associazioni di categoria degli esercenti e che ha portato, fra le altre cose, alla riproposizione anche per questa estate dei controlli congiunti notturni di Polizia Locale e Forze dell’Ordine.

Queste le prescrizioni indicate nell’ordinanza in vigore da giovedì 6 luglio fino a sabato 30 settembre:

- vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro dalle 22 alle 7 del giorno successivo da parte degli esercizi di vicinato (compresi i distributori automatici di bevande), medie e grandi strutture di vendita.

- sempre dalle 22 alle 7 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto in bottiglie e in contenitori di vetro sia di bevande alcoliche che di bevande analcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, etc…)

- vietato introdurre e consumare sulle aree pubbliche bevande alcoliche (di qualsiasi graduazione) e analcoliche in bottiglie e in contenitori di vetro, con esclusione degli spazi per il consumo in aree pubbliche regolarmente autorizzate.

- inoltre dalle 2 alle 3 è vietata la somministrazione, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. In questo caso i titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali sono responsabili della corretta applicazione e dovranno adottare misure di controllo;

Si ricorda che dalle 3 alle 6 tale divieto opera in via generale (e quindi su tutto il territorio), in forza dell’articolo 54 della legge 120 del 29 luglio 2010.

Ordinanza valida nei centri di Vimercate e di Oreno

Le aree interessate dai divieti riguardano sia Vimercate che il centro di Oreno. A Vimercate oltre al centro storico è interessata l’area circoscritta dalle seguenti vie: via Bergamo, via Fornasino, via Burago, via Terraggio Pace, via Marsala, via Garibaldi, via Mazzini (tratto

compreso tra via Garibaldi e via Pinamonte) via Pinamonte sino all’intersezione con via Ponti, via Ponti, via Ospedale, via Crocefisso (dall’intersezione con via Ronchi sino all’intersezione con via Damiano Chiesa) via Damiano Chiesa, via Brianza sino all’intersezione con via Milano, via Milano sino all’intersezione con via Bergamo.

A Oreno l’ordinanza sarà in vigore all’interno del perimetro delimitato da via Vallicella, dall’intersezione con via Fermi sino all’intersezione con via Isonzo, via Isonzo, via Madonna sino all’intersezione con via Santa Caterina, Via Santa Caterina sino all’intersezione con via Scotti, via Scotti, via Piave sino all’intersezione con via Borromeo, via Borromeo, via Fermi.

Le sanzioni

La violazione dell’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 500 euro.

Il sindaco: "La movida è una risorsa, ma va regolamentata"