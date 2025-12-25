Multe per quasi un milione di euro: il Comune renderà le strade più sicure

Multe per quasi un milione di euro: grazie alle sanzioni spiccate dalla Polizia Locale le strade di Meda diventeranno più sicure, verrà potenziato il controllo del territorio e sarà promossa l’educazione stradale.

Il Comune di Meda iscriverà nel bilancio di previsione 2026 una cifra pari a 951mila euro, che corrisponde all’ammontare delle sanzioni amministrative accertate sulla scorta degli anni precedenti. In base alla normativa, il 50 per cento dei proventi delle multe deve essere utilizzato per interventi di sicurezza stradale o di potenziamento delle attività della Polizia Locale.

Ecco quindi che la Giunta comunale ha deliberato di destinare 439.450 euro (la quota vincolata ottenuta calcolando il 50 per cento del totale al netto del fondo di dubbia esigibilità di 72.100 euro) a questi interventi: sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle strade comunali (109.862,50 euro), potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e acquisto di attrezzature per la Polizia Locale (109.862,50 euro), miglioramento della sicurezza stradale in particolare attraverso la manutenzione delle vie (188.725 euro) e la previdenza per il personale di Polizia Locale (17mila euro), finanziamenti di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (14mila euro). Qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con un successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme.