Musica maestro! La banda compie 30 anni

Musica Maestro, buon compleanno alla banda di Arcore. Il Corpo Musicale festeggia 30 anni di servizio e coglie l’occasione per invitare tutti al Concerto di Natale.

La banda si esibirà domani sera, 10 dicembre, alle ore 21 con la partecipazione del Corpo Musicale S. Cecilia di Seveso presso l’auditorium della Chiesa S. Maria Nascente che si trova in via Papa Luciani 3, a Bernate. Una serata all’insegna della musica per festeggiare un doppio compleanno, in quanto la banda di Seveso festeggerà i suoi 120 anni.

Due ricorrenze speciali

"Abbiamo deciso di unirci insieme per queste due ricorrenze speciali – ha affermato la coordinatrice della banda, Valentina Sala – Infatti, il giorno dopo il nostro concerto saremo noi arcoresi a viaggiare verso Seveso per festeggiare il loro compleanno con un altro concerto".

Il sodalizio arcorese nato nel 1992 sotto la direzione del maesro Guido Scavazza sulla scia di altre due realtà bandistiche preesistenti attive dal 1923 al 1946 e nei primi anni ‘60. Il desiderio di dar vita ad una banda vera e propria è stato fortemente voluto da Giuseppe Tria con l’aiuto dell’associazione locale dei carabinieri e dell’associazione commercianti.

Inizilamente era una banda puramente folkloristica

"Inizialmente era una banda puramente folkloristica – ha continuato Sala– Ma, intorno al 2010, abbiamo iniziato a stare al passo con i tempi e a portare un pò di modernità nella nostra musica".

Tra i vari direttori che hanno accompagnato i musicisti troviamo Paolo Mandelli, Claudio Spinelli, Claudio Zoppetti e Pasquale Vaccarella. Dal 2018 il comando è passato nelle mani del direttore Andrea Brivio. Nel 2013 venne fondata anche la Junior Band, una formazione composta dagli allievi dei corsi musicali che hanno da poco iniziato ad imparare uno strumento musicale, oggi diretta da Stefano Sala.

Qualità e quantità

"Attualmente la nostra sfida non riguarda solo il sopravvivere, ma il crescere qualitativamente e numericamente. – ha proseguito Sala – In particolare, in questo periodo post-pandemico trovare persone di tutte le età disposte a portare avanti una tradizione di fondamentale valore artistico e culturale è difficile". A tal proposito è stata attivata una scuola di musica, intitolata alla memoria della storica segretaria Lidia Ravasio, attraverso la quale persone di tutte le età possono intraprendere un ricco percorso musicale.

Concorso di parata

Le novità non si fermano qua però, perché per il prossimo 11 giugno del 2023 si terrà la prima edizione del Concorso di Parata presso Villa Borromeo, che coinvolgerà un massimo di 8 bande intente a sfilare per le vie di Arcore con la presenza di 3 giudici competenti.