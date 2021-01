Arcore piange l’ex comandante della Polizia locale Giuseppe Di Tria. Un grande lutto ha colpito la comunità arcorse. Il 78enne, volto conosciuto ad Arcore, si è spento ieri sera, mercoledì 20 gennaio 2021.

Ha guidato il corpo di via Corridoni per 21 anni

L’ex comandante della Polizia locale, ricordiamo, ha guidato il corpo di via Corridoni dal 1976 al 1997. Di Tria, in gioventù militare dell’Arma, ha co-fondato, nel 1985, l’Associazione Carabinieri arcorese, presiedendola poi per 15 anni e costituendo il nucleo volontari interno (anche femminile, con le «Benemerite»).

Ha contribuito alla nascita del Corpo musicale città di Arcore, è stato anche nominato Cavaliere e, nel 2009, è stato eletto presidente delle associazioni arcoresi Combattenti e reduci e Famiglie dei dispersi in guerra.

Aveva sconfitto il Covid

Un vero e proprio calvario quello vissuto nei mesi scorsi a causa del Covid, che lo stesso Di Tria aveva voluto raccontare al nostro Giornale.

Una odissea iniziata giusto un anno fa, il 23 gennaio, quando l’ex comdanante venne colpito da Ictus e rimase ricoverato al San Gerardo di Monza fino al 19 marzo. Proprio nel giorno del suo onomastico, il 19 marzo dello scorso anno, il 78enne venne trasferito all’ospedale Valduce «Villa Beretta» di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, per la riabilitazione. Proprio a seguito di quel ricovero di Tria risultò positivo al Covid. Una situazione difficile che aveva fatto temere il peggio all’ex comandante. Di Tria riuscì a sconfiggere il coronavirus e venne dimesso dall’ospedale lo scorso 21 maggio.

I funerali si terranno 23 gennaio alle ore 10 presso la chiesa di chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore.

In mattinata è arrivato anche il pensiero del sindaco Rosalba Colombo:

“Giuseppe Di Tria è stato un volto storico per la città di Arcore. Una persona che ha dato tantissimo per il Comune e per i cittadini. Tutta la nostra comunità si strige ora attorno alla famiglia di Di Tria, colpita da questo enorme lutto”.