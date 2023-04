Musulmani in preghiera per la fine del Ramadan

Musulmani in preghiera nei nostri territori per la fine del Ramadan.

I musulmani festeggiano la fine del Ramadan a Desio

Ieri, venerdì 21 aprile 2023, i musulmani hanno festeggiato la fine del mese di digiuno, ritrovandosi per pregare. A Desio circa 250 islamici si sono riuniti dai Missionari Saveriani. Presenti anche il rettore, padre Franco Benigni, e il prevosto, monsignor Gianni Cesena, che hanno portato un messaggio ricordando le parole dell'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

“Il periodo del Ramadan ha coinciso quasi totalmente con il periodo della Quaresima cristiana. È un periodo di digiuno, elemosina e solidarietà. Ci siamo concentrati soprattutto sul tema della pace. A Desio non c’è solo la volontà di vivere una buona convivenza ed educazione reciproca, ma anche nella preghiera condivisa e in Dio”, le parole del prevosto, che aveva anche partecipato all'iniziativa della rottura del digiuno, “un momento molto interessante anche per capire come funziona".

Festa anche a Cesano

Festa anche a Cesano Maderno, dove oltre duecento fedeli venerdì mattina si sono riuniti in preghiera al velodromo di via Sant’Eurosia, un momento organizzato dal Centro culturale islamico di Cesano Maderno.

"Visto il brutto tempo abbiamo chiesto al Comune di poterci ritrovare sotto al tendone, al riparo dalla pioggia, invece che sul prato di via Riccione alla Snia, e ringraziamo l’Amministrazione comunale per avere accolto in fretta la nostra richiesta - spiega Shaid Nawaz - Purtroppo a Cesano non abbiamo un posto al coperto dove ritrovarci insieme a pregare. La maggior parte delle persone è arrivata da Cesano ma qualcuno anche da Seveso e dai Comuni vicini".

A guidare la preghiera, iniziata alle 8 e durata circa un’ora, l’imam Mukhtar Ahmad Qadri. «Eid Mubarak» è l’augurio di buona festa che è risuonato alla fine del lungo periodo di digiuno del mese lunare di Ramadan.

A Lentate preghiera in oratorio

A Lentate sul Seveso, circa 70 persone si sono invece riunite all'oratorio della frazione di Camnago. Presenti anche le donne, in un'altra sala, e tanti bambini. Molti anche i musulmani provenienti da Meda. In rappresentanza del mondo cattolico, per lanciare un messaggio di vicinanza e fratellanza all'insegna del dialogo interreligioso, c'era Sandro Zuffolato, presidente dell'associazione Senza Frontiere.