Nasce lo spazio Asola, Secondamano Solidale

Grazie all’impegno dei volontari della Caritas di Triuggio gli abiti prendono nuova vita. E' nato il mercatino Asola Secondamano Solidale.

Asola Secondamano Solidale

Nel salone accanto al santuario di «Santa Maria Assunta» a Rancate è stato ufficialmente aperto il mercatino dove chiunque può trovare capi donna, uomo, bambino, accessori ma anche casalinghi con un’offerta. Molte persone sono passate per trovare un capo per sé o per i propri familiari. Davvero un bellissimo progetto per ridare vita all’abbigliamento o oggettistica tenuta in ottimo stato. E il ricavato andrà incontro ai bisogni delle famiglie in difficoltà della Comunità pastorale.

Il progetto

Un progetto nato dal servizio Caritas del Guardaroba che fornisce gratuitamente abbigliamento alle famiglie in difficoltà che ne fanno richiesta ma l’abbigliamento ricevuto avanzava parecchio. Ecco allora l’idea di Asola Secondamano Solidale. Molto entusiasmo si è creato all’apertura del mercatino, molto gettonato l’angolo dell’abbigliamento dei neonati ma anche capi firmati da donna. "Per noi è davvero una bella sorpresa vedere così tanto interesse. Sono progetti per la Comunità pastorale ed è bello poter aiutare le famiglie in difficoltà della comunità" hanno sottolineato le volontarie.

La Caritas

Ricordiamo le principali attività della Caritas a Triuggio: oltre al Guardaroba Solidale sono attivi il servizio di ascolto e di aiuto alimentare, gli inserimenti lavorativi, il laboratorio di cucito. Il mercatino rimane aperto il terzo sabato di ogni mese dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Al taglio del nastro ha presenziato il parroco della comunità pastorale Sacro Cuore di Triuggio, don Damiano Selle, ed è passato per un saluto don Vittorio Comi.

