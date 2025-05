Nasce "Punto Luce Holistic", un aiuto al riequilibrio tra corpo, mente e anima

Immaginate un luogo dedicato al benessere e all'armonia tra corpo, mente e spirito, che aiuta il cuore a rigenerarsi e a trovare nuove energie che sembravano ormai perdute. Ad Arcore, in via Monginevro, da qualche giorno ha aperto i battenti "Punto Luce Holistic". Uno spazio accogliente, un ambiente privo di giudizio e orientato al sostegno, dove un team di operatori olistici è pronto ad accompagnarvi nel superare le sfide quotidiane.

"Offriamo un'ampia varietà di tecniche e percorsi pensati per rispondere in modo efficace e delicato alle esigenze specifiche, aiutando le persone a ritrovare equilibrio, serenità e vitalità - ha spiegato la titolare - Nello specifico cerchiamo di aiutare le persone a ritrovare il benessere avvicinandoci a loro con tecniche per aiutare mente, corpo, spirito ed energia: ogni trattamento o percorso è studiato per accompagnarle verso una nuova armonia interiore".