Triuggio si prepara a festeggiare al meglio le festività natalizie. Per animare il territorio di festa anche quest’anno l’Amministrazione Comunale allestirà un’area feste nel parcheggio in via 11 Settembre 2001: al centro sarà collocata una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico, attiva tutti i giorni dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, con accesso gratuito per bambini e ragazzi under 18 residenti e non residenti.

Natale a Triuggio, torna la pista di pattinaggio

L'iniziativa fa parte del del progetto “Non solo E-state 2023”, predisposto dal Comune insieme a una rete di partner territoriali, risultato vincitore del bando “Restiamo Insieme” indetto e finanziato da Regione Lombardia.

La pista di pattinaggio, servita da punto ristoro, sarà inaugurata domenica 3 dicembre 2023, alle ore 10.00: per l’occasione il consorzio “Milano fashion on the road” allestirà lungo viale Rimembranze e via Dante un mercato straordinario, con la vendita di abbigliamento della moda milanese e prodotti alimentari tipici, attivo dalle 8.00 alle 19.00.

La consegna delle letterine

Altro appuntamento imperdibile, in particolare per i più piccoli, sarà nel pomeriggio dell’8 dicembre: alle ore 15.30 un emissario di Babbo Natale arriverà presso la pista di pattinaggio per raccogliere le letterine dei bambini.

Domenica 17 dicembre poi è in programma il tradizionale scambio di auguri tra le Associazioni e i cittadini, animata dagli stand dei gruppi locali in mostra dalle 10.00 alle 18.00.

(foto archivio)