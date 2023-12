"Natale sicuro" a Meda: più controlli sulle strade e lotta all'abusivismo

Più controlli sulle strade e nei punti critici del territorio, ma anche un giro di vite contro l’abusivismo e le irregolarità negli esercizi commerciali. La Polizia Locale di Meda sarà impegnata su più fronti in vista delle festività, per garantire un «Natale sicuro».

Questo il nome del progetto partito oggi, venerdì 1 dicembre, e che proseguirà fino al 17 dicembre, finalizzato a garantire un maggior presidio degli agenti nel periodo che precede le feste natalizie. Finanziato da Regione Lombardia con 14mila euro (che serviranno per pagare gli straordinari dei vigili), prevede un accordo di collaborazione tra gli Enti che già aderiscono al Progetto Parco Groane.

«Insieme ai colleghi degli altri comandi intensificheremo i posti di blocco sulle arterie stradali ed effettueremo controlli mirati ad alto impatto con più pattuglie per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti - spiega il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero - Oltre ai pattuglioni sui territori dei vari Comuni coinvolti, faremo controlli nei pubblici esercizi».

L’attività si svolgerà a turni dalle 17 alle 4 del mattino, con l’impiego di cinque operatori per ogni servizio.

A questo progetto, i comandi di Meda, Seveso e Limbiate, nell’ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Monza e Brianza, affiancheranno un servizio mirato al contrasto dell’abusivismo.

«Potenzieremo i controlli negli esercizi commerciali e nei mercatini di Natale, per verificare l’eventuale presenza di attività non conformi e non autorizzate», conclude il comandante Delpero.