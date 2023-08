Progetto Parco Groane, a Meda controllati 40 veicoli

Progetto sicurezza nel Parco delle Groane, ieri sera 40 veicoli controllati a Meda.

Prosegue il progetto Parco delle Groane

Hanno preso il via all'inizio del mese e continuano in maniera costante i controlli effettuati dalle Polizie Locali nell'ambito del progetto Parco Groane, un'iniziativa che Regione Lombardia ha finanziato per il terzo anno di fila e che è finalizzata a garantire una maggiore sicurezza e alla prevenzione di comportamenti illeciti. Il progetto quest'anno vede come capofila il Comune di Limbiate e comprende i Comuni di Bovisio Masciago, Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate, Cesate, Meda, Seveso e Cesano Maderno, oltre alla polizia Provinciale di Monza e della Brianza e la Polizia del Parco delle Groane.

L'unione fa la forza: cento gli agenti coinvolti

Lo spirito di squadra garantisce il servizio straordinario di controllo del territorio nell’area delle Groane svolto da ben 9 pattuglie, includendo sequestri di droga, ritiro di patenti e denuncia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A vigilare su un’area che interessa circa 200mila abitanti, 100 operatori tra agenti e ufficiali di Polizia Locale.

A Meda controllati 40 veicoli

E nella serata di ieri, 9 agosto 2023, sul territorio medese sono state controllate 40 autovetture. Ritirata la patente di guida, in quanto il conducente circolava in stato di ebbrezza alcolica, sanzionato un altro conducente per non aver portato con sé il documento di guida.

Il commento di assessore e comandante