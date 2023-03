Nel bacino dell'ospedale di Desio 30mila casi di obesità: tutti candidabili all'intervento chirurgico

Nel bacino dell'spedale di Desio 30mila casi di obesità, 5mila con obesità grave: tutti potenzialmente candidabili all'intervento chirurgico.

Nel bacino del Pio XI 30mila casi di obesità, convegno sul tema

Molti medici di Medicina generale, nella loro quotidianità clinica, incontrano diversi pazienti obesi. Ma come si affronta l’obesità ed esiste una possibilità per risolverla? Qual è il percorso dedicato al paziente obeso prima di un eventuale intervento chirurgico? Quale follow up lo attende e che integrazione necessitano i diversi tipi di interventi chirurgici? Queste, alcune delle questioni che saranno affrontate nel corso del convegno dedicato alla chirurgia bariatrica e metabolica, organizzato dall’ospedale di Desio, il prossimo 25 marzo, dalle 9 alle 14, in Aula magna.

Sono 5mila le persone con obesità grave

Nel bacino di utenza del Pio XI ci sono circa 30mila persone obese con un Bmi (indice di massa corporea) inferiore a 40 e 5mila persone con obesità grave, con Bmi maggiore di 40: tutti costoro sono potenzialmente candidabili all’intervento chirurgico.

“Come noto – spiega Dario Maggioni, direttore della struttura di Chirurgia Generale di Desio e promotore del meeting scientifico – la chirurgia bariatrica è la metodica più efficace per ottenere e mantenere il calo ponderale, sia a breve che a lungo termine. Ne consegue il miglioramento o la risoluzione delle copatologie legate all’obesità (ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome delle apnee notturne), con una notevole riduzione della spesa sanitaria e sociale”.

Tre tra gli interventi più praticati al mondo eseguiti all'ospedale di Desio

L’equipe di chirurgia bariatrica di Desio esegue abitudinariamente tre tra gli interventi più praticati al mondo: la Sleeve Gastrectomy, il Mini Bypass Gastrico e il Bypass gastrico, con tecnica mini invasiva, in video laparoscopia.

“Dal 2017 i pazienti con calo ponderale stabilizzato – aggiunge il primario – vengono sottoposti a interventi di rimodellamento dell’addome grazie alla collaborazione con un chirurgo plastico. I risultati ottenuti sino ad ora, in particolare il miglioramento delle patologie associate all’obesità e la soddisfazione dei pazienti sono uno stimolo a incrementare l’attività chirurgico-bariatrica e l’offerta ambulatoriale”.

Oggi su quest’ultimo versante sono disponibili un ambulatorio dedicato a cui afferiscono le prime visite e i controlli post chirurgici e gli ambulatori di controllo dietologico specialistico, dietistico e psicologico.