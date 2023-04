Nel fine settimana la Manifestazione zootecnica di Cesano Maderno

Una manifestazione consolidata e di grande richiamo, che si rinnova di anno in anno con nuove proposte, strizza l’occhio al passato e guarda al futuro. A Cascina Gaeta di Cesano Maderno torna la Manifestazione Zootecnica organizzata dall’associazione Amici di Cascina Gaeta.

Nel fine settimana la Manifestazione zootecnica

La fiera, alla tredicesima edizione, si svolgerà sabato 15 e domenica 16 aprile all’interno del parco di via Sant’Eurosia, nell’area parcheggio sul lato opposto all’oratorio, in via Sant’Eurosia e in via Val Camonica. Sabato, dalle 18 alle 23, nel parco, fast food e raduno di una trentina di camion del gruppo "Noi siamo diversi" (due delle novità dell’edizione). Domenica, dalle 7 alle 19, esposizione di animali, bancarelle con prodotti tipici della Brianza e del mondo florovivaistico e attività ludiche nel parco mentre, nelle vie Monte Resegone e San Luigi, bancarelle di commercianti ambulanti e hobbisti. Immancabile il raduno dei trattori in arrivo da tutta la Brianza (ne sono previsti una sessantina tra cui mezzi agricoli d’epoca) con sfilata per le vie del quartiere.

Uno speciale tiro alla fune

Il presidente Moris Bellesso suona la carica ai suoi: "Siamo pronti, motivati, determinati ed entusiasti più che mai. Quest’anno la fiera sarà movimentata e coinvolgente, con tante attrazioni e improvvisazioni". Nel parco, per la gioia dei bambini, dimostrazione dei cani di un centro cinofilo, truccabimbi, e poi una ventina di capre e pecore di varie razze, cavalli e pony. Altra novità dell’edizione, la dimostrazione di tosatura delle pecore, prevista nel pomeriggio di domenica. "E sempre domenica pomeriggio ci sarà anche un tiro alla fune singolare: da una parte il trattore La Piccola, dall’altro tutti quelli che vorranno provare a sfidarlo" spiega Nicolas Grendene, figlio di Enrico, che della Zootecnica è uno dei "padri" con Bellesso e Antonio Scarano.

In mostra il mondo antico di Ratti

I volontari organizzatori della due giorni, una ventina, oggi, giovedì, hanno iniziato l’allestimento. Tra tante novità una certezza: il banchetto di Giampaolo Ratti, 84 anni, dedicato alle arti e ai mestieri di una volta. L’appassionato collezionista di oggetti antichi esporrà diversi pezzi di arredi sacri, "omaggio alla Settimana santa e alla Pasqua" spiega, impianti elettrici dei primi Novecento e scatole di fiammiferi da collezione. La chicca è "una delle primissime calcolatrici tascabili al mondo". L’inaugurazione ufficiale alle 9.30 di domenica, con la benedizione impartita dal parroco don Fabio Viscardi e il taglio del nastro da parte del sindaco Gianpiero Bocca. "Ringraziamo l’Amministrazione comunale, tutti gli sponsor, senza i quali non potremmo organizzare nulla, e tutta la gente che collabora con noi per la buona riuscita dell’evento" dice Enrico Grendene, che dallo scorso giugno è anche consigliere comunale.