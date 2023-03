Nel giardino di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno torna “Neo genitori all’aperto”.

Neo genitori all'aperto, al via il nuovo ciclo di incontri

Fare movimento a contatto con la natura, passeggiando con i figli appena nati lungo i viali del Giardino di Palazzo Arese Borromeo. Torna l’iniziativa “Neo genitori all’aperto”, ciclo di incontri per promuovere il benessere psico-fisico di mamme e papà e dei loro bambini. Il progetto è partito lo scorso anno ed ha riscosso un buon successo, coinvolgendo tanti neogenitori. Si è così deciso di ripetere l’iniziativa, organizzando un’edizione primaverile tra aprile e maggio 2023.

L'obiettivo del progetto

L’obiettivo è quello di promuovere, attraverso l’attività fisica, la salute dei neogenitori e, nello stesso tempo, di facilitare la relazione con i piccoli, offrendo un’opportunità di confronto e condivisione delle proprie esperienze e informazioni con altre mamme e papà senza temere di sentirsi inadeguati, di sbagliare o di essere giudicati. Il progetto favorisce la nascita di reti informali di neogenitori che possono aiutare a sviluppare conoscenze e abilità personali e rappresentare un valido aiuto nel rapportarsi con i figli. Le passeggiate nel verde, inoltre, aiutano a rilassarsi, ad avere un rapporto migliore con se stessi e, inoltre, ad attivare nuovi canali comunicativi con i neonati grazie alla possibilità di ritrovarsi nella tranquillità della natura.

Sei incontri mattutini a cadenza settimanale

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’equipe multidisciplinare psico-socio-sanitaria del Consultorio familiare di Cesano Maderno, è rivolta ai neo genitori e ai loro piccoli, preferibilmente da 0 a 12 mesi. L’attività si articola in sei incontri che si svolgeranno dalle 10 alle 12, secondo un calendario con cadenza settimanale. Il primo appuntamento, mercoledì 19 aprile, in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, è dedicato alla presentazione del progetto e alla raccolta delle iscrizioni. Nei quattro incontri successivi, mercoledì 3, 10 e 17 maggio, si promuoverà il movimento mediante il cammino nel parco. Un ultimo incontro, martedì 30 maggio, vedrà la promozione della lettura ad alta voce in collaborazione con la Biblioteca civica “Vincenzo Pappalettera” di Cesano Maderno e la presentazione ai partecipanti del programma “Nati per Leggere”.