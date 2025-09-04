Neogenitori all’aperto: al via le passeggiate al Bosco delle Querce. Anche quest’anno il Comune di Seveso aderisce al progetto promosso da Asst Brianza e propone una serie di camminate settimanali nella natura all’interno del Bosco delle Querce dedicate ai neogenitori e ai neonati (0-12 mesi) per condividere con gli altri partecipanti e gli operatori del consultorio familiare di Asst Brianza la nuova esperienza della genitorialità.
Neogenitori all’aperto, si parte martedì 16 settembre
L’iniziativa, promossa a Seveso, si chiama “Neogenitori all’aperto”, la partecipazione è gratuita. Per info e iscrizioni è necessario scrivere una mail a consultorio.seveso@asst-brianza.it . Il primo appuntamento è fissato per martedì 16 settembre con ritrovo alle 10 all’ingresso del Bosco di via Redipuglia. Diversi gli appuntamenti: il 23 settembre, il 7 ottobre e il 30 ottobre con l’incontro finale in biblioteca.
Obiettivo: “Costruire una rete di supporto tra famiglie”
Commenta l’assessore alle Politiche sociali e alla famiglia, Michele Zuliani:
“Anche quest’anno siamo molto felici di aderire a questo progetto promosso dai consultori Asst Brianza che propone camminate settimanali nei parchi cittadini dedicate a neogenitori con bambini fino ai 12 mesi. L’obiettivo è offrire un’occasione di movimento all’aria aperta, di condivisione di esperienze sulla genitorialità e di costruzione di una rete di supporto tra famiglie, il tutto facilitato dalla presenza di operatori consultoriali. In occasione dell’ultimo incontro la nostra biblioteca si renderà disponibile ad accogliere le neo-mamme che accompagnate dalla nostra bibliotecaria Ilaria inizieranno a conoscere il mondo dei libri per bambini leggendo insieme un albo illustrato”