Ha 42 anni e arriva dal Comune di Busto Arsizio il nuovo agente di Polizia Locale di Desio, neoassunto dopo la vincita di un bando di mobilità.

New-entry nel comando della Polizia Locale di Desio

“Diamo il benvenuto al nuovo agente - dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Andrea Villa - In campagna elettorale avevamo preso l’impegno di aumentare l’organico della Polizia Locale e stiamo lavorando in questa direzione. Per noi la sicurezza del territorio è un tema molto importante e ci stiamo impegnando a fare in modo di garantire al Comando di crescere in termini di risorse umane e strumenti a disposizione”.

Il vicesindaco punta a migliorare la Città

Con l'assunzione di Luca Checchinato il Comando di Desio può contare su 29 operatori, oltre al comandante e vice più quattro amministratori, per un totale di 35 unità. “Con il nuovo agente e con il prossimo in arrivo entro giugno 2024, rafforzeremo il controllo del centro territoriale, soprattutto nelle aree storiche della città, ma anche il Nucleo di Polizia Ambientale. Una scelta chiara che ci vede impegnati nel voler contrastare gli illeciti nei confronti dell’ambiente e del decoro urbano, garantendo quindi una maggior presenza nella zona più centrale” conclude Andrea Villa, che ringrazia il comandante e tutto il personale della Polizia Locale per il lavoro svolto.