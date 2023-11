In arrivo un nuovo agente alla Polizia Locale di Desio

Un nuovo agente al Comando di Polizia Locale di Desio. Dopo la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, è entrato in servizio Fabrizio Merola, che si unisce allo staff del comandante Cosimo Tafuro.

La Polizia Locale di Desio ha un agente in più

Il neoassunto risulta vincitore di un bando di mobilità e arriva dal Comune di Ballabio (Lecco), ha 47 anni e conta diverse precedenti esperienze nell’ambito della Polizia Locale in altri Comuni, tra cui Milano, Nocera Inferiore, Livigno e Ballabio. Con questa nuova assunzione il Comando di Desio può contare su 29 operatori, oltre al comandante e vice più quattro amministrativi, per un totale di 35 unità (a novembre 2021 le unità erano 30).

"Diamo il benvenuto al nuovo agente"

“Diamo il benvenuto al nuovo agente – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa – che andrà a implementare l’organico del Comando, così come previsto dagli impegni assunti da questa Amministrazione con la cittadinanza. E’ fondamentale essere presenti sul territorio e presidiare tutti i punti della città, per divenire sempre più un solido punto di riferimento, oltre a contrastare illeciti e comportamenti non proprio consoni al decoro urbano. Gli interventi eseguiti in questa direzione sono parecchi, non da ultimo sottolineo che è pubblicato sul sito del Comune un bando per l’assunzione di un nuovo agente, che scadrà il mese prossimo. Colgo l’occasione per ringraziare il comandante e tutto il personale di Polizia Locale per l’instancabile lavoro che sempre svolgono, non solo attraverso l’attività ordinaria, ma anche con il supporto e l’assistenza alle numerose manifestazioni che vengono sempre organizzate”.