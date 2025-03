Nido comunale: via l’amianto dal pavimento

16Serviranno 200mila euro per la bonifica e il rifacimento del pavimento dell’asilo nido comunale «Il Piccolo Principe» di via San Marco a Molinello, a Cesano Maderno.

Il cantiere aprirà a luglio. La Giunta del sindaco Gianpiero Bocca ha approvato il progetto esecutivo firmato dell’architetto Floriano Zilio, professionista con studio in città.

Era lo scorso luglio quando, in occasione dei lavori di sostituzione della pavimentazione della struttura, era stata rilevata la presenza di una vecchia pavimentazione, sotto a quella attuale e risalente all’epoca di costruzione dell’edificio che, sottoposta a specifiche analisi, aveva rilevato la presenza di fibre di amianto nel manufatto e nel sottostante strato di collante.

Subito era scattato «il confinamento della pavimentazione contenente amianto nel locale guardaroba, nel locale ripostiglio e nel locale spogliatoio», dove la pavimentazione in linoleum risultava «particolarmente deteriorata», come da atti ufficiali. Era quindi seguita la valutazione dei rischi sulla presenza di amianto e sul grado di nocività del materiale e, sentito il parere di Ats, era stato adottato un piano di controllo e manutenzione nel quale era stata prevista l’esecuzione di un intervento definitivo di bonifica e rifacimento della pavimentazione.

L’intervento è stato programmato, tenendo conto del calendario scolastico, nei mesi di luglio e agosto, così da non interrompere l’attività e creare disagio alle famiglie.

«A settembre, alla riapertura, riconsegneremo il nido alla cooperativa Stripes, che lo gestisce, con un pavimento tutto nuovo – assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso - In questi mesi, in accordo con Ats, abbiamo effettuato un monitoraggio per scongiurare la dispersione nell’aria di amianto. Non sono mai stati riscontrati problemi». Sono più di sessanta le famiglie che avranno la necessità del servizio anche nel mese di luglio. «Stiamo lavorando per individuare una sede alternativa - spiega l’assessora all’Istruzione, Rosanna Arnaboldi - Conto a breve di poter dare la comunicazione alle famiglie. I bambini non rimarranno senza asilo nido».