Niente finale olimpica per il vimercatese Zaza

Non ce l'ha fatta il cavaliere vimercatese Francesco Zaza a qualificarsi alla finale olimpica a Tokyo, nella specialità Dressage.

Nella serata giapponese di oggi, sabato 24 luglio, il 37enne nato e cresciuto a Velasca di Vimercate non ha raggiunto il punteggio sufficiente in sella alla sua Wispering Romance, cavalla di 18 anni. Il binomio ha ottenuto una percentuale del 66,941, conseguenza purtroppo di due errori su movimenti che prevedevano punteggi doppi.

Il secondo velaschese alle olimpiadi

Zaza era riuscito a qualificarsi per Tokyo dopo aver già sfiorato il sogno olimpico nel 2008, quando per un soffio non era riuscito a staccare il biglietto per Pechino.

Con la qualificazione per Tokyo ha comunque raggiunto Matteo Morandi (bronzo a Londra nel 2012 nella ginnastica artistica, specialità anelli) nell'olimpo dei velaschesi.