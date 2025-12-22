Nodo ferroviario di Seveso, procedono i lavori di potenziamento

Avanza la realizzazione del sottopasso di stazione e dei raddoppi ferroviari verso Camnago e Meda

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda.

In una nota diramata poco fa Ferrovienord fa il punto dei principali aggiornamenti delle aree di intervento del cantiere.

Nodo ferroviario di Seveso, procedono i lavori

È in fase avanzata la costruzione del primo concio del sottopasso veicolare di stazione che sarà completato per le festività natalizia. Dal lato di via Sanzio proseguono le lavorazioni di sbancamento della futura rampa e il rivestimento delle pareti tramite il getto di calcestruzzo. In via Zeuner continuano le attività di realizzazione dei micropali a sostegno degli scavi. “Durante le interruzioni della circolazione ferroviaria dei quattro fine settimana di ottobre e novembre, sono state portate a termine le lavorazioni programmate e propedeutiche alla realizzazione del sottopasso veicolare”, spiegano da Ferrovienord.

Il raddoppio ferroviario di Seveso – Meda e Seveso – Camnago

Per quanto concerne il raddoppio ferroviario di Seveso – Meda e Seveso – Camnago, sono state avviate le attività di spostamento dei binari nel tratto compreso tra la stazione di Seveso e il passaggio a livello di via Milano a Meda, con successivo affiancamento del nuovo binario. Proseguono infine i lavori relativi alla creazione della nuova sede ferroviaria dei raddoppi, di adeguamento della trazione elettrica e di ampliamento del magazzino merci presso la stazione di Meda.

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso – Camnago Lentate e Seveso – Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni.