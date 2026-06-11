Nodo Seveso, tre settimane di passione per i lavori (notturni) al sottopasso.

Nodo Seveso, proseguono i lavori

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Grazie all’interruzione della circolazione della scorsa settimana si è conclusa la spinta dell’ultimo concio del monolito del futuro sottopasso di stazione. La fine di questa lavorazione consente il proseguimento degli interventi ferroviari nell’area del sottopasso che saranno ora svolte in orario notturno.

Lavori notturni

Dal termine delle attività di spinta per tre settimane consecutive, vengono eseguite lavorazioni nell’area del futuro sottopasso dalle 22.30 alle 4.30, tutte le notti della settimana, escluso sabato e domenica. Il programma dei lavori prevede la rimozione dei sistemi di sostegno provvisori dei binari, necessari durante la spinta del sottopasso, il varo di due scambi tra i binari 1 e 2 di stazione e gli interventi di adeguamento degli impianti di trazione elettrica. FerrovieNord assicura di adottare tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori.

Nodo Seveso, in cosa consiste l’intervento

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso – Camnago Lentate e Seveso – Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/.

Il sindaco: “Un’opera che attendiamo da anni”

“I lavori per il sottopasso continuano. Molti di noi, nelle prossime tre settimane, dovranno armarsi di tanta pazienza nelle ore notturne per permettere lo svolgimento dei lavori e garantire, durante il giorno, il transito dei treni – ha spiegato il sindaco, Alessia Borroni, che sta seguendo passo dopo passo l’iter di realizzazione dell’opera – Sono stata in cantiere nelle scorse notti per conoscere le squadre di lavoratori: ingegneri, tecnici, operai altamente specializzati e unici in Italia (non vedono le loro famiglie da oltre un mese) che stanno lavorando per un sottopasso complesso e complicato. Un sentito grazie a loro che, con qualunque situazione meteorologica, stanno cercando di realizzare un’opera che stiamo aspettando da anni”.