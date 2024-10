Angelo Famulari, della contrada di San Pietro al Dosso, è il nuovo Gran Maestro del Palio degli Zoccoli di Desio.

Nominato il Gran Maestro del Palio degli Zoccoli

Ieri, domenica 6 ottobre, l’attesissima cerimonia ha avuto inizio con un corteo in abiti del Tredicesimo secolo: partito dalla canonica al suono dei tamburi, ha attraversato piazza Conciliazione per poi raggiungere la Basilica. L'atmosfera è stata quella di una festa cittadina, che ha riportato la comunità a vivere, almeno per una mattinata, le tradizioni medievali. A presiedere la celebrazione della Messa è stato don Mauro Barlassina, il prevosto, mentre tra le autorità presenti c’era il sindaco, Simone Gargiulo.

Il Gran Maestro: "Avanti le nuove leve"

Famulari, emozionato, ha dichiarato: "Sono molto contento della carica, vorrei parlare insieme agli altri maestri per migliorare la manifestazione che tanto mi sta a cuore. Il mio impegno sarà per la partecipazione e il coinvolgimento di quante più persone possibile. Vorrei che si alimentassero le fila dei giovani nell’organizzare questo bell’evento. Noi più anziani dovremmo lasciare il posto: avanti le nuove leve e manteniamo viva questa storia desiana".

Si guarda all'edizione numero 35

Le parole del nuovo Gran Maestro esprimono chiaramente l'intento di rinnovare il Palio coinvolgendo le nuove generazioni, affinché la manifestazione che rappresenta il legame della città con le sue radici storiche possa continuare a lungo. Antonia Lumini, membro del Comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli, ha espresso soddisfazione per l'evento: "Da oggi siamo proiettati al prossimo Palio, la 35esima edizione. Dobbiamo ringraziare il prevosto perché crede molto nel Palio e questo per noi è uno stimolo in più per andare avanti. Dopo 34 anni non è facile rimettersi in gioco, ma ci proviamo".

La data del Palio sarà annunciata a gennaio

La data del Palio degli Zoccoli 2025 sarà ufficializzata solo a gennaio, in occasione dell'anniversario della Battaglia di Desio del 21 gennaio 1277, quella che venne disputata tra la famiglia Della Torre e quella dei Visconti per ottenere il controllo sul contado di Milano, ma già i contradaioli sono in fermento, pronti a sfidarsi nella tradizionale corsa con gli zoccoli. L'edizione di quest'anno ha visto il trionfo dei colori nero-verdi della contrada di San Pietro al Dosso, grazie alla vittoria di Lucas Tallone e Davide Tagliabue, che hanno tagliato per primi il traguardo. A seguire si sono classificati i contradaioli di San Carlo, mentre il terzo posto è andato a quelli di San Giovanni. Non resta che attendere con trepidazione la 35esima edizione del Palio degli Zoccoli. I desiani di tutte le età sono pronti a tifare per i propri colori.