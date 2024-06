San Pietro al Dosso vince la 34esima edizione del Palio degli Zoccoli. Il tradizionale appuntamento che rievoca la storica Battaglia di Desio se l'è aggiudicato la contrada con i colori verde e nero.

San Pietro al Dosso ha conquistato la vittoria con gli zoccoli ai piedi, nell’anno del centenario della fondazione della città di Desio. Il primo posto del podio si è colorato di verde-nero per la decima volta in totale nella storia del Palio degli Zoccoli di Desio, arrivato alla 34esima edizione. Questa vittoria è ancor più significativa perché la contrada di San Pietro al Dosso ha così sorpassato la Foppa che aveva detenuto fino ad ora il primato per quel che riguarda il numero di vittorie al Palio.

Hanno sfilato oltre 500 figuranti

Al settimo cielo i maestri di contrada, Gaetano Riva e Angelo Famulari per la vittoria ottenuta (l’ultima era stata nel 2022, le precedenti le avevano collezionate nel 2003 e dal 2012 al 2018). Ancora una volta per le strade della città si è tenuta la rievocazione storica della battaglia di Desio (21 gennaio 1277). Il Palio ricorda infatti la storica vittoria dei Visconti sui Della Torre per ottenere il controllo su Milano e il suo contado. Da Villa Tittoni hanno sfilato oltre cinquecento figuranti e i contradaioli di dieci delle undici contrade partecipanti fino ad arrivare in piazza Conciliazione.

Grande entusiasmo per la decima vittoria al Palio

Dietro a San Pietro al Dosso che ha corso con Lucas Tallone e Davide Tagliabue si è posizionata San Carlo, terzi i contradaioli di San Giovanni. Seguono poi le contrade: Dugana, Santi Pietro e Paolo, Bassa, Busasca, Foppa, Prati e San Giorgio. La Piazza, vincitrice della precedente edizione, non ha corso dal momento che non ha trovato il secondo corridore. Grande entusiasmo per i vincitori. Presente anche il sindaco, Simone Gargiulo, che ha ricordato il Palio corso nell'anno del centenario della costituzione di Desio come città, il prevosto don Mauro Barlassina, alla sua prima rievocazione storica desiana, e il Gran Maestro Stefano Sala. Insieme hanno premiato i primi tre classificati sul sagrato della Basilica. Antonia Lumini, vicepresidente del Comitato organizzatore del Palio degli Zoccoli, ha commentato soddisfatta: "Sono contenta di come sia andata e delle tante persone coinvolte”.