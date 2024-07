Claudio Migliorini è il nuovo presidente di Assp, la Partecipata dei Comuni di Cesano Maderno, Meda, Varedo e Limbiate. Nella seduta di convocata nel tardo pomeriggio di lunedì 22 luglio, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

Nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Assp

Il nuovo organo di gestione durerà in carica tre anni. Come previsto dai patti parasociali, il nuovo Cda è composto da tre membri: due, il presidente e un consigliere, sono indicati dal Comune di Cesano Maderno, socio di maggioranza al 99,7 per cento; un membro viene indicato dai sindaci di minoranza. Cesano Maderno ha nominato Claudio Migliorini come presidente e amministratore della società che gestisce le otto farmacie comunali dei Comuni soci ed Edgardo Zilioli come consigliere. Susanna Piccini è stata nominata consigliere dai Comuni di Meda, Varedo e Limbiate.

Ecco chi siede nel nuovo CdA:

Presidente: Claudio Migliorini (nella foto), 65 anni, residente a Cesano, laurea in Economia e Commercio, un’importante carriera amministrativa come dirigente nel settore economico e finanziario in diversi enti pubblici, già componente del Collegio sindacale di Assp anche con funzioni di presidente. Un curriculum autorevole, che lo ha visto direttore amministrativo all’ospedale Macedonio Melloni di Milano e, poi, all’Ussl 38 di Milano, fino al ruolo, dal 2011 ad oggi, di direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

Consigliere: Edgardo Zilioli, di Cesano Maderno, già amministratore e componente del Consiglio di amministrazione di società private, una lunga carriera in diversi settori alla Snia Viscosa di Cesano Maderno, Ctu e Cpt presso il Tribunale di Monza, presidente e componente di Collegi sindacali di società partecipate, consulente aziendale. Attualmente, tra le diverse attività, è mediatore civile professionista. Ricopre la carica di componente dell’organismo di vigilanza di una Fondazione e degli organi direttivi di alcune associazioni.

Consigliere: Susanna Piccini, avvocato penalista, classe 1994, nata a Mariano Comense e residente a Meda. Attualmente svolge la propria professione presso un importante studio legale di Milano, con particolare esperienza nell’ambito del diritto penale dell’economia e della pubblica amministrazione, specializzata nell’assistenza di società ed enti, nonché nella redazione e aggiornamento di modelli organizzativi e nella partecipazione alle attività di organismo di vigilanza.

