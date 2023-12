L'annuncio ieri sera, martedì 12 dicembre, in apertura del Consiglio comunale, da parte del sindaco Gianpiero Bocca: con la firma dell’accordo tra l’amministratore unico di Assp Luca Zardoni e l’amministratore delegato di Aeb Lorenzo Spadoni, avvenuta in uno studio notarile di Milano, si è chiusa la lunga vicenda legata al recesso di Assp da Aeb.

Recesso di Assp da Aeb, ieri la firma dell'accordo dal notaio

Pieno riconoscimento delle ragioni della cesanese Assp.

“Con l’accordo siglato davanti al notaio si chiude favorevolmente la vicenda legata al recesso da Aeb - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca - A tutte le persone coinvolte, ai legali e professionisti che ci hanno assistito, va il mio ringraziamento. Non posso che manifestare l’apprezzamento per quanto svolto a difesa delle ragioni di Assp, sottolineando come questa Amministrazione comunale, Assp e con loro tutti gli amministratori, grazie alle scelte effettuate, abbiano agito con responsabilità ed equilibrio, nel pieno rispetto di una valutazione aziendale che si è rivelata premiante”.

L'accordo raggiunto

Nel suo intervento in Aula il sindaco ha ricostruito l'accordo raggiunto: a fronte di una offerta inziale di 11.808.735 euro per le azioni oggetto di recesso, Aeb ha riconosciuto il valore in 15.653.651 euro, facendosi inoltre carico integralmente delle spese legate al collegio arbitrale e parte delle spese sostenute da Assp a tutela delle sue ragioni. Aeb ha già provveduto a liquidare e versare la somma di 11.653.651 euro, adesso nelle disponibilità di Assp. Contestualmente, in base all’accordo raggiunto, Assp ha acquisito il controvalore di 4 milioni di euro di azioni (10.481.471 azioni).