Nominato il nuovo consiglio direttivo del comitato genitori di Arcore

"Siamo un gruppo di genitori di Arcore uniti dall’obiettivo comune di promuovere l’informazione e favorire la comunicazione tra famiglie e organi collegiali - hanno dichiarato i membri del direttivo - Ci impegniamo per il sostegno della scuola, dei bambini e dei genitori. Cosa facciamo? Ci riuniamo periodicamente, raccogliamo spunti, proposte ed esigenze dai rappresentanti di classe e da altri genitori, ci confrontiamo, discutiamo eventuali problemi e ci adoperiamo per trovare soluzioni. Proponiamo e organizziamo attività per raccogliere fondi destinati alle scuole di Arcore per l’acquisto di materiale o per finanziare attività extrascolastiche integrando i fondi sempre più esigui della scuola pubblica. Perché un Comitato Genitori? Per avere uno “spazio” democratico che garantisca a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della scuola. Per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglie, e perché insieme si può arrivare dove non si riesce da soli".