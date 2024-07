Nonna Rosa si spegne a 102 anni: Usmate Velate piange la sua decana

Si è spenta nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio "nonna" Rosa Perego: la decana di Usmate Velate aveva compiuto 102 anni lo scorso mese di gennaio.

Usmate Velate piange la sua decana

Velatese doc, era nata il 31 gennaio del 1922. Alla fine della guerra si era sposata con Piero Cantù, suo compaesano, e insieme a lui aveva iniziato a gestire un panificio in via Cottolengo. Un sogno terminato fin troppo presto, visto che nel 1966 l’improvvisa dipartita del marito la costrinse a lasciare l’attività per dedicarsi alla cura del focolare domestico e dei quattro figli. In casa, tuttavia, la donna riprese la passione per il cucito, lavorando come sarta grazie a un’abilità e una maestria fuori dal comune. Una vita semplice, ma decisamente intensa per Rosetta, che di recente si era pure presa la soddisfazione di sconfiggere il Covid a un’età più che veneranda.

Una fede inossidabile

La vita della signora Rosa è stata accompagnata da una fede inossidabile: ogni giorno l'appuntamento con la messa mattutina nella chiesa di Velate, seguita dal caffè con le amiche al bar in piazza. Piccoli gesti, semplici e genuini, che però sono stati il segreto della sua straordinaria longevità. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni nella chiesa della sua Velate.