In attesa di giovedì 29 maggio, quando Cesano Maderno sarà traguardo della 18esima tappa del Giro d'Italia, ieri, venerdì, il centro storico è stato animato dalla Notte Rosa, una serata di cibo, musica, balli, esibizioni sportive, artisti di strada e divertimento voluta dall'Amministrazione comunale per salutare l’arrivo della carovana rosa insieme ai commercianti della città e con i numerosi sponsor che hanno sostenuto "Cesano Maderno città di tappa".

Notte Rosa nel centro storico aspettando il Giro d'Italia

Tra gli stand quello della Basf, azienda chimica leader nel settore a livello mondiale, con i Kids’ Lab, laboratori didattici pensati per avvicinare i più piccoli al mondo della scienza. L’iniziativa si è tenuta in Piazza Esedra, all’interno di un grande laboratorio in cui, a partire dalle 19 e per tutta la durata della manifestazione, un’equipe di esperti ha intrattenuto bambini e ragazzi proponendo loro affascinanti esperimenti e interessanti curiosità scientifiche. Ha fatto tappa allo stand anche l'assessora all'Istruzione, Rosanna Arnaboldi.

L'importanza della sostenibilità

Tema dello stand lo Smart Future. Obiettivo, quello di sensibilizzare i giovani all’importanza della sostenibilità, facendoli avvicinare alle materie Stem e aiutandoli a scoprire quali sono le professioni in ambito green a oggi esistenti e sempre più ricercate. Un progetto che Basf ha già sperimentato con successo in diversi istituti scolastici nelle regioni italiane in cui hanno sede i suoi stabilimenti e che ha scelto di promuovere durante la serata in qualità di main sponsor della 18esima tappa del Giro d’Italia.