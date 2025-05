Presentato questa mattina in Municipio a Cesano Maderno, dal sindaco Gianpiero Bocca (alla presenza degli assessori al Bilancio, Francesco Romeo, e allo Sport, Rosanna Arnaboldi) il programma del 29 maggio 2025, giorno in cui la città ospiterà l'arrivo della 18esima tappa del Giro d'Italia.

Arriva il Giro d'Italia: il programma della giornata e le informazioni utili

Non solo la classica Corsa rosa. L’evento prevede anche:

alle 13.30 circa arrivo della pedalata Mediolanum;

alle 14. 15 circa arrivo del Giro E, manifestazioni con bici a pedalata assistita, con la partecipazione di Campioni del ciclismo;

alle 15.40 circa arrivo de La Carovana del Giro d’Italia, veicoli degli sponsor ufficiali del Giro che svolgeranno attività di intrattenimento e distribuzione gadget;

alle 16.25 ingresso in città dei ciclisti del Giro d’Italia ;

; arrivo al traguardo (dopo i due circuiti interni) previsto per le ore 17.03/17.21

Mostre visitabili

A Palazzo Arese Borromeo sarà aperta la mostra “Ladri di Biciclette”. In esposizione 88 fotografie d’autore, una mostra del Neorealismo nell’Italia della rinascita.

Al Museo didattico del legno la mostra “Bici al Museo”, un percorso tra legno, artigianato, storia e modernità.

All’auditorium Disarò sarà visitabile la mostra “Due Ruote in Rosa” (che verrà inaugurata venerdì 23 maggio alle 21), spettacolare rassegna fotografica di Fabrizio Delmati, fotografo ufficiale del Giro per 35 edizioni.

Inoltre, "Giroland", Il Villaggio del Giro con musica, animazione, stand, gadget e premiazioni, giochi per grandi e bambini, è allestito da RCS in piazza 25 Aprile, dalle 13 alle 19.

Il docufilm “I tre sarti del Re”

Mercoledì 28 maggio, alle 20.30, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, verrà proiettato il docufilm “I tre sarti del Re”: in occasione degli 80 anni di Eddy Merckx, il giornalista di Rai Sport Franco Bortuzzo racconta la storia di tre grandi artigiani della bicicletta: Faliero Masi, Ernesto Colnago e Ugo De Rosa, che hanno realizzato quasi tutte le bici vincenti del belga. Una produzione Rai Sport. Evento in collaborazione con Apa Confartigianato.

“L’arrivo del Giro d’Italia a Cesano Maderno, per cui è prevista la presenza in città di decine di migliaia di spettatori, rappresenta un’occasione di visibilità per il nostro territorio, di promozione per le attività economiche e il commercio, di festa e di divertimento per gli appassionati di sport e ciclismo - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca - Da mesi il Comune si sta preparando all’evento, coinvolgendo le realtà sportive, associative ed economiche locali, collaborando con tutte le Forze dell’Ordine, con la Prefettura e la Questura, lavorando con le altre Istituzioni, Comuni limitrofi e Polizie Locali, dialogando costantemente con Rcs Sport, responsabile dell’organizzazione della gara. È un evento storico, di grande e assoluto prestigio per la nostra città ed il nostro territorio”.

Informazioni ai cittadini

Sul sito Internet del Comune sono pubblicate tutte le informazioni utili per i cittadini. Sono previste modifiche significative alla viabilità. Dalle 13 fino alle 18.30 del 29 maggio l’area del circuito interno sarà di fatto chiusa al traffico. L’area del traguardo della corsa, compresa tra corso Roma, via Dante, piazza 25 Aprile e vie adiacenti, sarà inibita alla circolazione e alla sosta già dalle prime ore del mattino per consentire all’organizzazione del Giro di posizionare i mezzi e di allestire le strutture necessarie.

Il 29 maggio saranno in vigore:

- dalle 5 alle 23 (o fino a cessate esigenze), il divieto di circolazione in corso Roma nel tratto compreso tra la Tangenziale Sud e corso della Libertà, ad esclusione dei partecipanti alla manifestazione;

- dalle 13 alle 18.30 (o fino a cessate esigenze), il divieto di circolazione, ad esclusione dei partecipanti alla manifestazione, sul percorso di gara: corso Roma, corso della Libertà (tra corso Roma e piazza Arrigoni), piazza Arrigoni, piazza Vittorio Veneto, via Torrazzo, via Garibaldi (tra via Torrazzo e via Quarto/Barbarossa), via Barbarossa, via San Carlo (tra via E. Borromeo e via dei Mille), via dei Mille (tra via San Carlo e via de’ Medici), via de’ Medici (tra via dei Mille e via Po), via Po, via Trento, via Don Luigi Viganò, via Tazzoli, viale Rimembranze, via Del Carso, via Podgora, via Padova, via Molino Arese, via Monte Resegone, via San Luigi, via Alessandro Manzoni (tra via San Luigi/Ottaviano e Tangenziale Sud), Tangenziale Sud.

Nel periodo di sospensione della circolazione sono vietati il transito e l’immissione di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione e l’attraversamento del percorso a veicoli e pedoni. È inoltre istituito sul percorso di gara il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 18.30 (o fino a cessate esigenze).

E' stato inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata:

- dalle 14 del 28 maggio alle 23 del 29 maggio in via Matteotti, piazza Napoli e via Dante (da piazza Napoli a via Federico Borromeo);

- dalle 20 del 28 maggio alle 20 del 29 maggio in via Federico Borromeo, via Monteverdi e via Caravaggio;

- dalle 20 del 28 maggio alle 23 del 29 maggio in piazza 25 Aprile, via Cardinal Ferrari, via Dante Alighieri (da piazza Arrigoni a via Federico Borromeo);

- dalle 22 del 28 maggio alle 23 del 29 maggio in corso Roma, via Leonardo Da Vinci, Raffaello Sanzio;

- il 29 maggio dalle 5 alle 23 (fine manifestazione) in via Andrea Strada (compresa l’area parcheggio), via De Gasperi, via Brescia, via Giuseppe Parini, via Niccolò Tommaseo (da corso Roma a piazza Superga), piazza Superga, via Federico Borromeo parcheggio interno scuola, via Cesare Cantù area disco orario e piazzale interno scuola Maristi;

- il 29 maggio dalle 7.30 alle 20 (fine manifestazione) in piazza Facchetti e via laterale senza nome, piazza Procaccini, largo d’Immé (parcheggio via Garibaldi), via Borromeo (da via Garibaldi /Torrazzo a via 4 Novembre), piazza Arese, piazza Esedra, piazza Arrigoni.

Inoltre, sarà in vigore il divieto di circolazione:

- dal 28 maggio alle 19 al 29 maggio alle 23 in via Matteotti, piazza Napoli, via Dante Alighieri (da piazza Napoli a via Federico Borromeo);

- dal 28 maggio alle 20 al 29 maggio alle 23 in piazza 25 Aprile, via Cardinal Ferrari, via Dante Alighieri (da piazza Arrigoni a piazza Napoli);

- dal 28 maggio alle 22 al 29 maggio alle 20 in via Federico Borromeo, via Monteverdi- parcheggio, via Caravaggio;

- il 29 maggio dalle 5 alle 23 in via Dante Alighieri, corso Roma, via Leonardo da Vinci, via Raffaello Sanzio;

- il 29 maggio dalle 6 alle 20 in via De Gasperi, via Brescia, via Giuseppe Parini (da via Federico Borromeo in direzione Sud), via Federico Borromeo parcheggio interno scuola, piazza Superga, via Niccolò Tommaseo (da corso Roma a piazza Superga), via Cesare Cantù area a disco orario e piazzale interno scuola Maristi;

- Il 29 maggio dalle 12 alle 20 (fine manifestazione) in piazza Facchetti e via laterale senza nome, via Andrea Strada e parcheggio fronte

scuole.

Durante gli arrivi delle diverse competizioni, tra le 14 e le 18.30, ad eccezione delle ammiraglie provenienti da corso Roma o degli atleti a fine gare, è in vigore il divieto di circolazione in via Cavour, via Cesare Battisti (tratto compreso tra corso Roma e via De Gasperi), via De Gasperi, via Quarto.

Bus di linea

Il 29 maggio dalle 13 alle ore 18.30 sarà interrotta la viabilità in tutte le vie di intersezione e collegamento con il percorso di gara del Giro d’Italia: le linee Z115 e Z116 effettueranno il percorso solo sul versante Seveso-Barlassina-Seveso e non transiteranno da Cesano Maderno e Seregno. La linea Z116 avrà gli attestamenti a Cesano Maderno in via Calabria (ITC Iris Versari) e a Seveso in via Vignone.

Aree parcheggio consigliate

Via Calabria/Romagna - Istituto Iris Versari

Via Lazio - parcheggio ex Lidl

Via Monteverdi - parcheggio del Gigante

Via Manzoni fronte civ. 93

Via Costantino

Via Manzoni – Mercatopoli

Via Fabio Massimo – lato strada

Via Manzoni – parcheggio Ziqqurat

Via Viganò- parcheggio Max Factor

Via Kennedy zona industriale ai confini con Seveso

Il consiglio è quello di non usare l’auto e di raggiungere Cesano con i mezzi o anche con la bicicletta.

Punti parcheggio per le biciclette

Velostazione (di fronte alla stazione ferroviaria)

Oratorio Don Bosco (via San Carlo)

Ex Oratorio femminile (via delle Rose)

Cortile “Pagan” (via Torrazzo 6)

I parcheggi per le biciclette saranno presidiati da numerosi volontari. Le aree sono state dotate di 90 rastrelliere per un totale di 630 posti bici: 175 nel cortile “Pagan”, 175 all’oratorio di via San Carlo e 280 all’ex oratorio femminile di via delle Rose. A questi si aggiungono i 180 posti della velostazione.

Superstrada Milano – Meda

Le uscite della SS35 saranno chiuse, con personale dedicato della Polizia Locale per la riapertura in caso di passaggio dei mezzi di soccorso. Appositi cartelli di segnalamento preannunceranno già da lunedì la chiusura delle uscite soprattutto a beneficio dei pendolari che utilizzano l’infrastruttura.

Uscita dall’interno del circuito: sarà possibile uscire dagli svincoli 9 e 10. Dallo svincolo di Binzago (9) si potranno prendere sia la direzione Como che la direzione Milano. Dallo svincolo 10 (via Garibaldi) si potrà prendere la SS35 solo in direzione Milano. Chi viaggia in direzione Milano sulla SS35 potrà invertire la marcia verso Como arrivando allo svincolo di Desio-Bovisio Masciago.

La promozione di Trenord

Per chi vuole raggiungere la tappa in treno, in aggiunta a biglietti e abbonamenti ordinari, Trenord ha ideato il ticket dedicato "Day Pass Giro d'Italia" acquistabile online dal 23 maggio su trenord.it e in biglietteria, che comprende il viaggio andata/ritorno da tutte le stazioni della Lombardia a Cesano Maderno al costo di 13 euro. Per chi parte da Milano è invece disponibile il biglietto integrato STIBM Mi1-Mi5, valido su tutti i mezzi pubblici compreso il treno, al costo di 6 euro andata e ritorno.

La stazione di Cesano Maderno è servita dalla linea regionale Milano Cadorna-Seveso-Asso e dalle linee suburbane S2 Milano Rogoredo Milano Passante-Mariano Comense, S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate, S9 Saronno-Seregno-Albairate.

Centralino del Comune

Per esigenze specifiche è possibile contattare il centralino del Comune dove è attiva una nuova configurazione del risponditore automatico che prevede come prima opzione il trasferimento della chiamata per ottenere dagli Uffici informazioni sul Giro d’Italia.

Scuole

Il 29 maggio tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado saranno chiuse per evitare spostamenti da e per i diversi plessi scolastici.

Volontari

Sono 229 i volontari che hanno dato la loro disponibilità per contribuire ad offrire supporto informativo e logistico il 29 maggio. Svolgeranno attività di presidio della viabilità e di accoglienza. I volontari saranno dotati di badge, pettorina, cappellino, volantini informativi da distribuire agli spettatori. Sui volantini è stampato un QrCode per accedere digitalmente alla mappa interattiva creata dal Comune con tutte le info su percorso di gara, viabilità, strade chiuse alla circolazione, luoghi di interesse, aree verdi attrezzate. A questi volontari si aggiungono i 65 volontari della Protezione Civile di Cesano Maderno e della Provincia. Inoltre, 30 volontari della Croce Bianca.

Sponsor

Sono 34 le aziende che hanno deciso di sostenere il progetto del Giro d’Italia. Grazie a loro è stato possibile realizzare il palinsesto di eventi del programma #occhioalgiro, allestire e decorare la città con striscioni, totem e cartellonistica. Gli sponsor tecnici hanno offerto un contributo alla realizzazione di parte del materiale promozionale, per i lavori sulle strade, per le operazioni di pulizia prima e post evento, per lo sfalcio del verde, per il catering offerto nelle diverse iniziative. In particolare, sono ormai ultimati i lavori per la sistemazione dell’asfalto su circa 4.000 metri quadrati di strade, senza costi per il Comune, grazie all’impegno e al supporto della ditta Ronzoni, sponsor tecnico della tappa cesanese. Il Comune sta realizzando una serie di altri interventi, dalla rimozione di cartelli stradali, dossi artificiali e pannelli pubblicitari alla sistemazione di chiusini ed altro.

Bando di Regione Lombardia

È dei giorni scorsi la notizia che Cesano Maderno sarà beneficiario di un contributo regionale di 30mila euro: ha partecipato al bando per il sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi ed è stato ammesso al finanziamento. A questo finanziamento si aggiunge il contributo del bando “Bici in Comune” vinto in collaborazione con l’Amministrazione di Seregno per un importo di 80mila euro, di cui 40mila euro a Cesano Maderno e 40mila a Seregno.