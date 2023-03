La linea Z319 prolungherà il suo percorso con nuovo capolinea stazione ferroviaria di Arcore mentre la Z320 sarà soppressa.

Novità nel trasporto pubblico extraurbano: la Z319 si allunga mentre la Z320 sarà soppressa

Queste le principali novità nel trasporto extraurbano vimercatese gestito da NET (Nord Est Trasporti) che entreranno in vigore a partire da lunedì 3 aprile.

In sostanza la linea Z319 non sarà più da Ronco Briantino a Vimercate, ma prolungherà il suo percorso fino ad Arcore mentre la Z320 Vimercate-Arcore sarà soppressa.

In particolare l’attivazione del prolungamento dell’autolinea “Z319 Ronco Briantino – Vimercate” fino ad

Arcore, porterà al transito della linea in entrambi le direzioni dall’ospedale di Vimercate.

La scelta di Net

La scelta di NET di rivedere le due linee di autobus, spiega l'Amministrazione comunale di Vimercate, porterà alcuni vantaggi tra cui l'aumento del servizio (+33% di corse annue) per Ruginello e per i Comuni di Ronco Briantino, Aicurzio e Bernareggio, l'incremento del servizio per l’ospedale di Vimercate (+8% di corse annue) e il collegamento tra Vimercate e Arcore con coincidenza sistematica con il servizio ferroviario da/per Milano

(linea suburbana S8).

Non solo grazie alle modifiche introdotte ci sarà un nuovo collegamento diretto tra Ruginello e la stazione ferroviaria di Arcore e un nuovo collegamento diretto con l’ospedale di Vimercate e i Comuni di Arcore, Ronco Briantino, Aicurzio e Bernareggio.

Il nuovo percorso della Z319

Il percorso dell’autolinea “Z319 Ronco Briantino – Vimercate” sarà così modificato:

- Direzione Arcore

Percorso di linea in esercizio sino all’Autostazione di Vimercate, per poi proseguire in piazzale Marconi, Via

Crocefisso, viale Risorgimento, via Brianza, via Damiano Chiesa, via Martiri di Boves, via Santi Cosma e

Damiano, inversione di marcia nel piazzale antistante l’Ospedale, via Santi Cosma e Damiano, via Trieste,

via Fermi per proseguire con il percorso della ex autolinea “Z320” sino ad Arcore F.S.;

- Direzione Vimercate Autostazione

da Arcore F.S. percorso come ex autolinea “Z320” sino a via Fermi per poi proseguire in via Trieste, via

Santi Cosma e Damiano e poi proseguire con il percorso come ex autolinea “Z320” (corse per ospedale di

Vimercate) sino all’autostazione di Vimercate, quindi percorso di linea in esercizio sino a Ronco Briantino

Non ci sarà più quindi la navetta piazza Marconi – nuovo ospedale e la nuova linea Z319 non passerà più da

via Cremagnani.

Il particolare il percorso verso l’ospedale sarà da piazza Marconi (passando dalle vie Risorgimento, via Brianza, via Chiesa e via Martiri di Boves) alla stazione di Arcore. Al ritorno, dalla stazione al nuovo ospedale a piazza Marconi (passando da via Martiri di Boves, via D.Chiesa, via A.Moro e via Milano).

La via Cremagnani sarà comunque servita dalle linee di trasporto pubblico con il passaggio delle linee Z317 (Vimercate - Correzzana) e Z318 (Vimercate – Carnate - Usmate Velate) e dalla linea n. 2 del trasporto pubblico urbano di Vimercate.

