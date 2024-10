A Vimercate dopo l'attivazione dei distributori automatici per i sacchi rossi (Ecuosacco) e dei sacchi gialli codificati per il multipak, entra in vigore dal 2025, l'obbligo di utilizzo dei sacchi gialli codificati per la raccolta di plastica e alluminio.

Novità nella raccolta differenziata a Vimercate

Che cosa cambia? Dall'1 gennaio 2025, nei giorni di raccolta del multipak previsti dal calendario annuale, si dovranno esporre solo i sacchi gialli codificati. Il multipak conferito in sacchi di qualsiasi altro tipo non sarà più ritirato, mentre rimane vietato l'utilizzo dei vecchi bidoni blu.

I sacchi gialli codificati sono in distribuzione gratuita presso i distributori automatici di CEM Ambiente, entrati in funzione il 10 ottobre scorso e collocati in 5 punti della città (all’esterno della Biblioteca Civica, presso la Farmacia Comunale di via Passirano, a Oreno in via Lodovica, a Ruginello vicino alla Casa dell'Acqua e alla Farmacia Comunale, a Velasca in via De Amicis 4/A).

Palazzo Trotti ha lanciato una campagna informativa su questo importante passaggio, tramite manifesti, volantini distribuiti negli uffici comunali aperti al pubblico e inviati agli amministratori di condominio, oltre che su tutti i canali digitali di informazione.

Nella campagna si spiegano i motivi di questa novità nel sistema di raccolta, cioè la necessità avere maggiore controllo sulla qualità del multipak diretto allo smaltimento, frazione per la quale il Comune di Vimercate riceve dei contributi.

In altri termini migliore è il multipak prodotto e maggiori sono i contributi a favore del Comune; contributi che vanno a contenere i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e quindi a incidere positivamente sulla TARI pagata dai contribuenti.