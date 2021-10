Nozze a suon di banda per la flautista

Verano

Doppia sorpresa con serenata e marcia nuziale per Elena

Prima la serenata a sorpresa e poi la marcia nuziale suonata dalla sua banda: matrimonio tutto in musica per la flautista del corpo musicale dei Santi Nazaro e Sauro.

La sorpresa a casa

Se li è trovati sotto casa, con tromboni, piatti, flauti e clarinetti ed è iniziata la musica: una serenata tutta speciale per Elena Borgonovo, flautista da quando era bambina, nella banda di Verano. Una sorpresa - lo scorso giovedì sera - super emozionante, alla vigilia del suo matrimonio. ll legame che unisce Elena ai "bandisti" è molto forte, anche perchè con lei nella banda suonano anche la sorella e il fratello. E questo legame diventato ancora più forte, proprio in occasione delle sue nozze.

E la sorpresa il giorno delle nozze...

La flautista sabato 10 ottobre è convolata a nozze con il suo Mario, con il quale è fidanzata da 10 anni, e come regalo per il matrimonio, i suoi compagni strumentisti le hanno voluto fare un'altra grande sorpresa. Dopo la bellissima serenata con le sue musiche preferite e con tanto di palloncini bianchi, si sono anche presentati in chiesa, sabato mattina. Insieme alla banda di Briosco, ingaggiata per la marcia nuziale, c’erano infatti anche tutti i suoi amici «bandisti» a suonare e festeggiare in modo davvero speciale uno dei giorni più importanti della sua vita.