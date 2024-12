Nuova biblioteca: le proposte ci sono, ora servono i soldi

Le proposte progettuali ci sono: ora bisogna costruire un progetto definitivo e, soprattutto, trovare i fondi... tanti soldi.

Vimercate sogna una biblioteca "nuova"

Un nuovo passo in avanti compiuto a Vimercate sulla strada per avere una biblioteca comunale rinnovata sia per quanto riguarda la struttura sia per i contenuti.

La Giunta ha preso atto delle proposte progettuali

Negli ultimi giorni di dicembre la Giunta comunale ha licenziato una delibera con la quale prende atto delle proposte progettuali che fanno sintesi del lavoro frutto della stesura da parte dei progettisti e del confronto avvenuto con la cittadinanza a più riprese culminato in un incontro pubblico del febbraio scorso.

Sintesi che ha prodotto un Progetto di fattibilità tecnico economica che si compone di due alternative progettuali rispetto alle quali si dovrà ora compiere una scelta per dare indicazioni precise per la progettazione definitiva.

"Un modello di riferimento su scala nazionale"

Al centro di entrambe le proposte "l’idea di far diventare, ancora di più - si legge nella delibera - la Biblioteca di Vimercate modello di riferimento dal punto di vista dell’offerta dei servizi e dell’articolazione funzionale nel panorama italiano, attraverso un rinnovamento radicale a trent’anni dalla sua inaugurazione".

Fatta la scelta progettuale, bisognerà poi trovare i fondi. La spesa complessiva è ancora da definire, ma ammonta a diversi milioni di euro.