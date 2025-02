A marzo l'inaugurazione della caserma in memoria di Attanasio

A Seregno sono in via di conclusione i lavori per allestire la nuova caserma della Polizia Locale in via Messina.

La nuova caserma in memoria dell'ambasciatore

Conto alla rovescia per la fine dei lavori nella nuova caserma della Polizia Locale in via Messina, nell'immobile di proprietà comunale già sede della Polizia Stradale fino al 2020. Il sindaco, Alberto Rossi, ha annunciato che l'inaugurazione è in calendario lunedì 3 marzo e la caserma sarà intitolata alla memoria dell'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo.

Oltre alla caserma un presidio in stazione

Rossi, inoltre, ha spiegato che sarà allestito un presidio fisso della Polizia Locale al piano terra della stazione ferroviaria, che sarà oggetto di una radicale sistemazione ad opera di Rfi. Nel recente passato il primo cittadino, in più occasioni, aveva richiesto l'istituzione di un presidio della Polizia ferroviaria a tutela dell'utenza della stazione, ma la sua istanza non ha mai avuto seguito presso le autorità competenti.

L'attività del Corpo nel 2024

La novità della caserma della Polizia Locale è stata comunicata a margine dei recenti festeggiamenti del patrono, San Sebastiano. Nell'occasione sono state rese note anche le attività degli agenti nel corso del 2024. Gli incidenti rilevati sono stati 298, il 15 per cento in meno dell’anno precedente e il numero più basso dalla metà degli anni Ottanta: gli interventi di pronto intervento sono stati 9.713, 75 le ispezioni commerciali con 55 sanzioni amministrative. Potenziata l’attività della Polizia ambientale: 230 sanzioni amministrative, 19 illeciti penali e sette aree sequestrate.

Gli agenti hanno percorso 114mila chilometri

Sempre più capillare il controllo del territorio, frutto di 114mila chilometri percorsi e nei posti di blocco oltre 2.600 veicoli e 2.467 persone controllati. Infine le contravvenzioni al Codice della strada: 15.550 accertamenti, pari a 1,5 milioni di euro, 55 veicoli sequestrati e 33 fermi amministrativi. Le violazioni più ricorrenti sono la mancata revisione del veicolo, la guida con il cellulare e l'omessa copertura assicurativa.