A Desio le volontarie di Fili solidali cuciono coperte per i senzatetto. Ripresa l'attività e la collaborazione con FoodForAll per dare una speranza ai senza fissa dimora.

Nel quartiere San Giorgio la volontaria Fabiana Ibba e le abili sferruzzatrici dell'associazione annunciano nuove attività nel segno della solidarietà e una nuova collaborazione con FoodForAll, un'associazione che si occupa di distribuire pasti alle persone senza fissa dimora. Insieme, hanno prodotto sciarpe, cappelli, guanti e calzettoni, con l'intenzione di realizzare presto anche coperte leggere, utilizzando stoffe di alta qualità.

"Abbiamo promesso di incontrarci di nuovo a Natale per un'altra consegna - ha affermato Fabiana Ibba - E non appena ci sarà nuovamente la disponibilità del magazzino, organizzeremo la raccolta di coperte e sacchi a pelo per i senza fissa dimora. Vogliamo dimostrare loro che non sono soli".