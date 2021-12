Da gennaio verranno prese in carico da BrianzAcque e per tutto il mese l'erogazione sarà gratuita.

A partire dal Primo gennaio 2022, le Casette dell’acqua presenti a Usmate e a Velate verranno prese in carico da BrianzAcque, gestore del servizio idrico integrato per la Provincia di Monza e Brianza.

Nuova gestione per le casette dell'acqua a Usmate

Per ovviare ad ogni possibile disservizio, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha chiesto – e ottenuto – a BrianzAcque che per l’intero mese di gennaio 2022 (provvedimento eventualmente prorogabile in caso di necessità), l’erogazione di acqua naturale e frizzante sia gratuita per tutti i cittadini.

Come comunicato già dal mese di ottobre, le tessere attualmente in vigore non saranno più valide né il credito residuo potrà essere utilizzato a Usmate Velate a partire dal prossimo anno; l’eventuale credito residuo non sarà in alcun modo rimborsabile da parte del Comune o di BrianzAcque né potrà essere trasferito sulle nuove tessere.

Prossimamente il Comune di Usmate Velate di concerto con BrianzAcque comunicherà le modalità relative all’acquisto delle nuove tessere dell’acqua (al prezzo di 3 euro, con validità in tutte le Case dell’acqua presenti a Monza e Brianza) che consentiranno di fruire del servizio sia a Velate (via Volta) che a Usmate.

Verrà installata nel retro del Municipio

Proprio a Usmate avverrà un’altra significativa modifica: cambierà infatti il posizionamento della Casetta dell’acqua che dall’attuale posizione fronte municipio (corso Italia 22) verrà attivata nel retro del Municipio, in via Milano, in posizione comoda e altrettanto facilmente raggiungibile.

(foto archivio)