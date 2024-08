La responsabile dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno, Silvia Baldo (a destra nella foto) passa il testimone per la gestione dell’area naturalistica protetta ad Alessia Cacace, già al lavoro in Oasi da anni come coordinatrice delle attività didattiche. L'annuncio è di pochi minuti fa.

Nuova responsabile per l'Oasi Lipu di Cesano Maderno

Silvia Baldo conclude così un percorso iniziato come educatrice ambientale (si occupava delle attività con le scuole) e proseguito dal 2008 come responsabile di Oasi. Questo il suo saluto: